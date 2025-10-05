Công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu rau củ đông lạnh muốn niêm yết trên HOSE, giá cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử

CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, mã CK: ANT) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/10 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc việc niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Antesco, tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang thành lập năm 1975, sau nửa thế kỷ phát triển đã trở thành một trong những doanh nghiệp chế biến nông sản hàng đầu cả nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với công suất chế biến 75.000 tấn mỗi năm, công ty cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đưa nông sản chế biến đông lạnh ra thị trường thế giới.



Năm 2011, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Khi đó, UBND tỉnh An Giang nắm giữ 2,9 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn. Tỷ lệ này được duy trì gần 10 năm, trước khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ số cổ phần trên vào đầu năm 2020, thu về 60,6 tỷ đồng.



Tháng 5/2021, 3 cổ đông lớn mới xuất hiện là Công ty TNHH Soybean nắm 24,92%, Công ty TNHH Baby Corn sở hữu 24,12% và Công ty TNHH Passion Fruit giữ 10,6%. Đây đều là những thành viên trong hệ sinh thái CTCP Ylang Holdings của ông Phạm Ngô Quốc Thắng.

Sau sự tham gia của nhóm cổ đông này, Antesco đẩy mạnh mở rộng quy mô. Tháng 6/2023, công ty trở thành công ty mẹ của B’LaoFood – chủ sở hữu nhà máy chế biến rau củ quả tại KCN Lộc Sơn (Lâm Đồng), công suất 50.000 tấn/năm, khởi công từ tháng 4/2021 và đi vào hoạt động đầu 2023.



Antesco liên tục tăng vốn, từ mức 60 tỷ cuối năm 2020 lên 205 tỷ đồng hiện nay.



Từ ngày 25/9 – 30/10/2025, doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ 3,5 triệu cổ phiếu với giá 12.900 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược CTCP Ylang Holdings. Sau thương vụ, Ylang Holdings sẽ nắm giữ 8,1 triệu cổ phần, tương ứng 33,8% vốn. Số tiền thu về khoảng 45 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ VietinBank. Vốn điều lệ của Antesco sẽ tăng từ 205 tỷ lên 240 tỷ đồng. ﻿

Nửa đầu năm 2025, Antesco ghi nhận 946,5 tỷ đồng doanh thu và 77,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 35,5% và 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu và tới 91% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



Phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu ANT có giá là 31.900 đồng/cp, mức cao nhất lịch sử. Trước đó, đỉnh cũ 31.500 đồng/cp được thiết lập vào ngày 30/7/2025. So với 1 năm trước, cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi và gấp 8 lần so với vùng giá dưới 4.000 đồng/cp hồi cuối năm 2022.﻿