Công ty vàng miếng lớn nhất nước báo lãi kỷ lục

Trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh lịch sử, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đơn vị gia công vàng miếng SJC, vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với nhiều con số tăng trưởng ấn tượng.

Công ty sản xuất vàng miếng SJC lãi gấp 4 lần

Cụ thể, trong năm 2024, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SJC đạt hơn 378 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 376 tỉ đồng, tăng hơn 4 lần so với mức 87,5 tỉ đồng của năm trước. Doanh thu bán hàng cũng vượt mốc 32.100 tỉ đồng, tăng mạnh so với hơn 28.400 tỉ đồng của năm 2023.

Kết quả kinh doanh tích cực này diễn ra trong bối cảnh giá vàng miếng SJC có một năm tăng đáng kể, từ mốc 73 triệu đồng/lượng hồi đầu năm lên 84,2 triệu đồng/lượng vào cuối năm – tương đương mức tăng khoảng 14,5%.

Tính đến ngày 6-8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,8 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc lịch sử hơn 124 triệu đồng/lượng hồi tháng 4-2025.

Giá vàng miếng SJC ngày 6-8 được giao dịch ở mức 123,8 triệu đồng/lượng

Chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng

Tuy vậy, bên cạnh đà tăng doanh thu và lợi nhuận, công ty SJC vẫn chưa thể thoát khỏi những vấn đề nội bộ. Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đơn vị kiểm toán AASC lưu ý về việc một số cán bộ, nhân viên của SJC đã bị khởi tố với các tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết luận hay bản án chính thức. Vì vậy, phía kiểm toán cho biết chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với báo cáo tài chính năm 2024 của SJC.

Trước đó, cuối năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án tham ô xảy ra tại SJC, trong đó có bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc công ty. Nhóm bị can này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, hồi tháng 6-2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng của SJC. Theo kết luận, công ty có nhiều sai sót trong việc tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động mua – bán vàng miếng. Mặc dù chưa phát hiện dấu hiệu thao túng hay tăng giá bất hợp lý trong giai đoạn từ tháng 10-2023 đến giữa tháng 4-2024 nhưng cơ chế điều hành giá vàng tại SJC lại bị đánh giá là thiếu minh bạch.

Thanh tra chỉ rõ, giá vàng tại SJC được Tổng giám đốc quyết định trực tiếp, mà không có bất kỳ quy trình nội bộ hay chỉ số cụ thể nào để làm căn cứ xác lập giá. Điều này dẫn đến nguy cơ sai lệch giá cao, ảnh hưởng đến không chỉ hoạt động của công ty mà còn tới toàn thị trường vàng, nơi SJC đang giữ vai trò chi phối.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập từ năm 1988 theo quyết định của UBND TP HCM. Đến năm 1989, thương hiệu vàng miếng Rồng Vàng SJC 99,99 chính thức ra đời và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của SJC là vào năm 2012, thương hiệu này được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia, theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Kể từ năm 2014, SJC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất vàng miếng SJC.



