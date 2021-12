Cứ mỗi dịp cuối năm, người lao động ở khắp nơi trên thế giới lại mong ngóng tiền thưởng. Một vài tháng lương là mức thông thường và trên 10 tháng lương là con số được coi là "đáng mơ ước". Thế nhưng mới đây đã xuất hiện "công ty nhà người ta", khiến bất cứ ai cũng không khỏi ghen tị với nhân viên của công ty này khi biết về số tiền thưởng cuối năm mà họ nhận được.



Công ty vận tải container Evergreen Shipping (vận hành siêu tàu hàng Ever Given từng mắc kẹt tại kênh đào Suez) đã có một năm kinh doanh bùng nổ trong năm nay nhờ giá cước vận chuyển của các tàu container trên toàn thế giới tăng vọt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm ngoái, nhân viên Evergreen Shipping nhận khoản thưởng cuối năm trị giá 10 tháng lương. Năm nay, mọi người đoán công ty sẽ thưởng 20 tháng lương vì "ăn nên làm ra" nhờ đại dịch. Tuy nhiên, tất cả đã vô cùng bất ngờ khi nhận được gấp đôi con số dự tính – tức 40 tháng lương!

Theo Evergreen Shipping, tiền thưởng cuối năm được tính dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của công ty cũng như hiệu suất làm việc và thâm niên của từng nhân viên. Do đó, khoản tiền này sẽ dao động từ 35 đến 40 tháng lương.

Năm nay, do dịch bệnh và tình trạng tắc nghẽn cảng toàn cầu, ngành vận tải bận rộn, giá cước vẫn ở mức cao và hiệu quả hoạt động của Evergreen Shipping cũng đạt cao kỷ lục.

Theo thông lệ, Evergreen Shipping luôn thưởng tiền cho nhân viên trước Tết Dương lịch. Khi nhìn thấy số dư tài khoản hôm nay, phản ứng của rất nhiều nhân viên Evergreen Shipping là "dụi mắt" để đếm lại số tiền nhận vừa nhận được.

"Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong tài khoản của mình. Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng hay là công ty chuyển nhầm. Tôi đã có hơn 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng) trong một nốt nhạc", một nhân viên chia sẻ.

Ngay cả nhân viên mới cũng nhận được khoản tiền thưởng lên tới hơn 1 triệu nhân dân tệ. Khi những thông tin này được một số tờ báo đưa tin và chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự ghen tị và gọi Evergreen Shipping là "công ty nhà người ta".

"Ngưỡng mộ quá đi mất. Công ty này thực sự hào phóng. Vậy là nhân viên của họ có một cái Tết ấm no rồi", một cư dân mạng bình luận.

Một blogger cho biết vài người bạn của mình làm việc tại Evergreen International (cùng thuộc tập đoàn Evergreen) đã nhận được 30 tháng lương. Dù không hậu hĩnh bằng Evergreen Shipping nhưng đây cũng là con số đáng ghen tị.

Đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm nay đã khiến nhiều ngành công nghiệp điêu đứng. Tuy nhiên, ngành vận tải biển vẫn "hốt bạc", giúp những công ty như Evergreen Shipping có nguồn tiền dồi dào để thưởng cuối năm khích lệ nhân viên.

Evergreen Shipping không phải công ty duy nhất thưởng Tết "khủng" cho nhân viên. Năm ngoái, một công ty ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tặng hai nhân viên mỗi người một căn hộ mới trị giá 2 triệu nhân dân tệ.

Đại diện công ty cho biết hai người này được chọn không dựa trên thành tích làm việc mà dựa vào hoàn cảnh. Họ đều là lao động nhập cư, phải để con cái cho ông bà chăm sóc ở quên nhà.

Nhân viên một công ty thép ở Trung Quốc mang bao tải đi đựng tiền thưởng Tết (Ảnh: Internet).

Trước đó, năm 2018, một công ty thép ở Giang Tây đã thưởng cho công nhân hơn 25 triệu USD trước Tết Nguyên đán. 5.000 công nhân của công ty này nhận trung bình 5.000 USD tiền thưởng mỗi người, toàn bộ bằng tiền mặt. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy công nhân của họ phải mang túi to, thậm chí là bao tải để đựng tiền thưởng.



Nguồn: YH