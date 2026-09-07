Công ty từng do ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch: Lỗ sau thuế kỷ lục gần 800 tỷ, vốn chủ âm hơn 2.000 tỷ

BNP Global chưa ghi nhận lợi nhuận kể từ khi bắt đầu công bố tình hình tài chính trên HNX năm 2022. Khoản lỗ gần 800 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay tiếp tục đẩy lỗ lũy kế của doanh nghiệp vượt 3.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đã âm hơn 2.000 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế vượt 3.000 tỷ đồng



Theo báo cáo tài chính của CTCP Bất động sản BNP Global (BNPC), nửa đầu năm 2026 doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 793 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức lỗ khoảng 550 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.



Đây cũng là mức thua lỗ bán niên lớn nhất được BNP Global công bố kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công khai thông tin tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào năm 2022.



Tính đến cuối tháng 6/2026, khoản lỗ lũy kế của BNP Global đã lên gần 3.079 tỷ đồng. Hệ quả là vốn chủ sở hữu âm gần 2.079 tỷ đồng, nới rộng đáng kể so với mức âm gần 1.286 tỷ đồng hồi đầu năm.



Ở chiều ngược lại, nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng. Tổng nợ phải trả tại cuối kỳ đạt hơn 2.942 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả khác chiếm gần 1.737 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu hơn 1.205 tỷ đồng.

Kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục



Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh hàng loạt yếu tố liên quan đến khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.



Theo báo cáo soát xét, ngoài khoản lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, hoạt động của doanh nghiệp đang chịu tác động đáng kể từ những khó khăn của thị trường bất động sản cũng như tình trạng thanh khoản trên thị trường trái phiếu.



Tổng chi phí phải trả ngắn hạn, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã quá hạn, bao gồm nợ gốc và lãi trái phiếu cùng chi phí đại lý, lưu ký trái phiếu, lên tới hơn 1.892 tỷ đồng.



Một số khoản phải thu từ hoạt động hợp tác đầu tư cũng chưa được thanh toán đúng hạn.



Theo đánh giá của đơn vị kiểm toán, những yếu tố trên cho thấy tồn tại sự không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của BNP Global.



Tại thời điểm phát hành báo cáo soát xét, doanh nghiệp cho biết vẫn đang làm việc với các chủ nợ, xử lý tài sản bảo đảm và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về dòng tiền.

Hơn 1.200 tỷ đồng trái phiếu kéo dài thời gian trả nợ đến cuối 2027



BNP Global từng huy động tổng cộng 2.600 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2021. Cả hai lô ban đầu đều có thời điểm đáo hạn vào tháng 6/2023.



Trong đó, lô BNPCH2123002 có giá trị phát hành 2.100 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.



Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này từng bao gồm 40,38 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL), cùng các tài sản khác được bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ để bảo đảm nghĩa vụ trái phiếu.



Theo báo cáo công bố hồi đầu tháng 3, dư nợ gốc của lô BNPCH2123002 vẫn còn hơn 1.205 tỷ đồng do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền để tất toán.



Đến đầu tháng 4, BNP Global cho biết người sở hữu trái phiếu đã thông qua phương án điều chỉnh lịch thanh toán. Theo phương án mới, toàn bộ phần gốc và lãi còn lại của lô trái phiếu này sẽ được thanh toán chậm nhất vào cuối năm 2027.

Từng có dấu ấn của gia đình Novaland



BNP Global được thành lập ngày 13/1/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp chỉ ở mức 6 tỷ đồng.



Ba cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Hiếu Liêm, khi đó giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, sở hữu 34% vốn; bà Bùi Thị Hồng Ngọc và ông Vương Tôn Anh mỗi người nắm 33%.



Chỉ vài tháng sau khi thành lập, cơ cấu lãnh đạo và cổ đông của BNP Global có sự thay đổi đáng chú ý.



Tháng 6/2014, ông Bùi Cao Nhật Quân - hiện là Chủ tịch Novaland - trở thành Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



Cùng thời điểm, CTCP Diamond Properties, doanh nghiệp có liên quan tới ông Bùi Cao Nhật Quân, nắm 34% vốn BNP Global. Ông Bùi Cao Nhật Quân và bà Cao Thị Ngọc Sương mỗi người sở hữu 33%.



Đến tháng 8/2022, BNP Global tăng mạnh vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn không được công bố.



Hiện bà Võ Thị Kim Khoa giữ đồng thời các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại BNP Global.



Ngoài BNP Global, bà Kim Khoa còn đứng tên tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như CTCP Đầu tư Tân Thành Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh, Công ty TNHH Công viên Giải trí Novadreams, CTCP Bất động sản Minh Phúc, CTCP Đầu tư Bất động sản Mỹ Quang và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bảo Khang An.