Công ty Trung Quốc dính líu tới bê bối Galaxy Note7 sắp quay trở lại chuỗi cung ứng cho Galaxy S21

Samsung SDI phụ trách cung cấp pin cho dòng flagship của Samsung. Tuy nhiên, việc Samsung sử dụng nguồn pin từ nhiều nhà cung cấp khác là điều khá phổ biến.

Theo tiết lộ mới nhất, mẫu flagship tiếp theo của Samsung sẽ sử dụng pin từ Trung Quốc. Dòng Samsung Galaxy S21 sắp tới sẽ sử dụng pin của công ty ATL (Amperex Technology Limited, New Energy Technology Co., Ltd.) đến từ Trung Quốc.

Amperex đã quay trở lại chuỗi cung ứng của Samsung sau Samsung Galaxy S9. Bởi trước đó Samsung đã loại ATL khỏi danh sách các nhà cung ứng linh kiện cho dòng sản phẩm cao cấp sau sự cố pin trên Samsung Galaxy Note7 vào năm 2016.

Trong vài năm qua, ATL vẫn tiếp tục cung cấp pin cho các mẫu máy tầm thấp và tầm trung của Samsung như dòng Galaxy A và M.

Ngoài ATL, BYD cũng là nhà cung cấp pin cho dòng sản phẩm này. Các mẫu điện thoại hàng đầu của Samsung hiện chủ yếu sử dụng pin của Samsung SDI và LG Chem. Sự ổn định của pin được đảm bảo nhờ một số công ty thứ ba là ITM Semiconductor. Tuy nhiên, ATL sẽ sớm tham gia lại chuỗi cung ứng của Samsung.

Theo giới thạo tin, ATL đang sản xuất hàng loạt pin cho dòng Galaxy S21. Dự kiến,dòng Galaxy S21 sẽ có ít nhất 3 phiên bản gồm Galaxy S21, Galaxy S21+ và Galaxy S21 Ultra. Hiện ATL đang sản xuất pin cho cả ba mẫu máy này. Dung lượng pin bao gồm 4.000mAh, 4.800mAh và 5.000mAh. Điều này có nghĩa là dung lượng pin của mẫu Galaxy S21+ sẽ có sự tăng nhẹ.

Các chuyên gia trong ngành cho biết: "So với Samsung SDI và LG Chem, ATL có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong thị trường pin nhỏ. Nếu không có sự khác biệt đáng kể về hiệu năng của sản phẩm, Samsung không có lý do gì để từ chối pin ATL".

Theo công ty nghiên cứu thị trường B3, ATL đứng thứ ba (17,1%) sau Samsung SDI (28,4%) và LG Chem (19,5%) trên thị trường pin nhỏ toàn cầu tính tới năm 2019. LG Chem chủ yếu cung cấp pin cho dòng máy cao cấp Samsung Galaxy S20 và cả các sản phẩm cấp thấp.

Các chứng nhận trước đây cho thấy Amperex sẽ là nhà sản xuất pin chủ yếu cho dòng Samsung Galaxy S21. Nhưng rõ ràng, ATL sẽ không phải là nhà cung cấp pin Samsung Galaxy S21 duy nhất. Samsung sẽ phải chia nhỏ các đơn đặt hàng cho từng nhà cung cấp.

Tất cả nguồn cung cấp pin sẽ trải qua cùng một quy trình chứng minh độ an toàn trước khi được lắp ráp trên sản phẩm. Vì vậy giới công nghệ không nên quan trọng công ty nào đang sản xuất pin cho dòng Galaxy.

Tham khảo Gizchina