Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (địa chỉ trụ sở tại số 1 Raffles Quay, #26-10, Singapore) với số tiền 880 triệu đồng về các hành vi vi phạm như: Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

TikTok Pte. Ltd gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Công ty không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Được biết, TikTok Pte. Ltd là công ty đứng sau hoạt động của TikTok ở nhiều thị trường toàn cầu, và ở Việt Nam thì TikTok Pte. Ltd là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ TikTok xuyên biên giới qua ứng dụng và trang web cho người dùng Việt Nam.

Tại Việt Nam, TikTok Pte. Ltd. có văn phòng đại diện tại TPHCM.

Cùng với TikTok Pte. Ltd, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo) với số tiền 810 triệu đồng về 6 hành vi vi phạm liên quan tới thông tin của người dùng.