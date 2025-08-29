Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội có giá là 29.200 đồng/cp, tăng gần 7% so với phiên trước đó, khối lượng giao dịch đạt trên 41 triệu đơn vị.

Vốn hoá thị trường đạt trên 26.100 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD.

Như vậy, ﻿SHS chính thức là công ty tiếp theo liên quan đến gia đình ông Đỗ Quang Hiển và 2 con trai đạt vốn hoá 1 tỷ USD sau Ngân hàng SHB.

Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), người vừa đón sinh nhật tuổi 36 trong tháng 8 này.﻿

Kết phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHB cũng tăng 2,17%﻿ lên mức 18.800 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt trên 86.300 tỷ đồng.

Xét trong nhóm ngành chứng khoán, SHS là cái tên tiếp theo gia nhập “CLB tỷ USD” bên cạnh SSI, VIX, VND, VCI, HCM.﻿

Theo báo cáo tài chính bán niên, 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu SHS đạt ﻿1.255 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 645 tỷ đồng, giảm 9,15% so với cùng kỳ năm ngoái.