Công ty Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến lỗ kỷ lục

Công CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo - mã chứng khoán ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 và lũy kế năm 2022 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều rơi về đáy lịch sử.

Cụ thể, trong quý IV/2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm đến hơn 2.033 tỉ đồng, giảm đến 861% so với cùng kỳ năm 2021, do bị giảm trừ doanh thu tới hơn 2.142 tỉ đồng. Thậm chí, giá vốn bán hàng cũng âm 1.610 tỉ đồng, giảm 1.247% so với cùng kỳ.

Kết quả, công ty lỗ gộp 423 tỉ đồng và lỗ ròng kỷ lục 330 tỉ đồng sau khi trừ các khoản chi phí khác.

Tân Tạo giải trình lý do sụt giảm sâu trong kết quả kinh doanh phần lớn là do bị thu hồi dự án Nhiệt điện Kiên Lương của công con là Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo, buộc doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương, dẫn đến giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỉ đồng.

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu của ITA gần đây.

Trước đó, Dự án Kiên Lương 1 đã bị Thủ tướng loại khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Tân Tạo không có cơ sở triển khai dự án.



Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần của Tân Tạo âm hơn 1.576 tỉ đồng, lỗ trước thuế 218 tỉ đồng và lỗ ròng hơn 179 tỉ đồng.

Báo cáo kinh doanh cho thấy đến cuối năm 2022, Tân Tạo có tổng tài sản 12.645 tỉ đồng, giảm khoảng 1.000 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần tài sản còn dang dở tăng từ 1.484 tỉ đồng lên hơn 3.154 tỉ đồng.

Trong năm 2022, Tân Tạo dính lùm xùm xung quanh việc bà Đặng Thị Hoàng Yến (còn gọi là Maya Dangelas), Chủ tịch HĐQT công ty này, đã tạm ứng một khoản tiền ban đầu đến hơn 1.900 tỉ đồng cho việc đầu tư dự án tại Mỹ. Sau đó, Tân Tạo đính chính lại chỉ còn hơn 630 tỉ đồng do hạch toán sai. Từ những vấn đề này, Tân Tạo bị buộc phải giải trình liên tục với cơ quan quản lý về chứng khoán. Giá cổ phiếu ITA cũng giảm sâu, hiện chỉ còn 4.630 đồng/cổ phiếu, trong khi đầu năm 2022 lên tới 14.000 đồng.