Công ty sông nước miền Tây thu cả năm gần 2.000 tỷ đồng, lãi lập đỉnh lịch sử

Mới đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HoSE: IMP) báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023. Theo đó, doanh thu thuần của Dược phẩm Imexpharm đạt 608 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 33,7%, thu hẹp so với mức 43,2% của quý 4 năm ngoái. Dù đã tiết giảm các chi phí hoạt động, Imexpharm báo lãi sau thuế còn 72 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.



Cả năm 2023, Công ty Dược phẩm IMEXPHARM báo doanh thu thuần 1.994 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 300 tỷ, tăng lần lượt 21% và 35% so với năm 2022. Kết quả này đã giúp công ty vượt 23% mục tiêu doanh thu và vượt 24% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là kết quả cao nhất của công ty kể từ khi lên HoSE (2006).

Tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dược phẩm IMEXPHARM là 2.392 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 106 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho ghi nhận giá trị gần 700 tỷ đồng, chiếm hơn 29% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối quý 4/2023 là 308 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là 2.084 tỷ đồng, với khoản lãi sau thuế chưa phân phối hơn 440 tỷ đồng.

Trong báo cáo phát hành cuối năm ngoái, Công ty chứng khoán Mirae Asset Vietnam (MAS) đánh giá điểm nổi bật nhất của IMP nằm ở việc doanh thu kênh ETC tăng trưởng từ năm 2018. Tỷ trọng đóng góp doanh thu ETC 2018 là 19% trong khi năm 2022 đã tăng lên 36,7%.

Điều này đã góp phần mở rộng biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT). Theo ghi nhận của MAS, biên EBIT liên tục gia tăng trong 3 năm qua, cụ thể 9 tháng năm 2023 đạt 19,8% cùng kỳ 2022 là 18,5%, năm 2021 là 17,4%.

Dựa trên số liệu của Bộ Y Tế, IQVIA và Fitch Solutions, MAS ước tính thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2023 đạt doanh thu 7,24 tỷ USD (+3,4%).

Trong đó, kênh nhà thuốc (OTC) và bệnh viện lần lượt đạt mức 1,8 tỷ USD (+2.5%) và 5,4 tỷ USD (+3,7%). Với độ phủ của bảo hiểm y tế cao (93%), cũng như sự bùng nổ của bảo hiểm tư nhân, MAS cho rằng trong tương lai kênh ETC sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn kênh OTC từ 1 - 2%/năm.

Hiện nay, IMP đang có 11 dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP, nằm trong top 8% các nhà sản xuất thuốc nội địa đáp ứng được tiêu chuẩn đấu thầu vào nhóm 1 & 2 ở kênh ETC tại Việt Nam.

Chỉ 9 tháng 2023, kênh ETC của IMP trúng thầu đạt 845 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2022.

Trong bối cảnh Thông tư 15/2019/TT-BYT ưu tiên sử dụng thuốc nội địa chất lượng cao, IMP có nhiều dư địa tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong giai đoạn 2023 – 2028.

Đặc biệt, với sự tham gia của cổ đông lớn SK Investment Vina III Pte Ltd, IMP sẽ có sự hỗ trợ đáng kể về quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc, qua đó sẽ hoàn thiện các dòng sản phẩm dịch truyền lẫn uống viên.

Dựa trên số liệu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), kết quả trúng thầu kênh ETC của IMP trong 9 tháng 2023 đạt 845 tỷ đồng, gần tương đương với kết quả cả năm 2022 là 894 tỷ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên kết quả trúng thầu của IMP vượt ông lớn trong ngành Tenamyd. MAS kỳ vọng kết quả này sẽ tiếp tục tăng trưởng khi nhà máy IMP 4 đã được chứng nhận EU-GMP từ tháng 11/2022.

Doanh thu mảng ETC năm 2023/2024, theo dự báo của MAS có thể lần lượt đạt 823 tỷ đồng (+37%) và 968 tỷ đồng (+17,5%).

Ngược lại, doanh thu mảng OTC sẽ có mức tăng trưởng chậm hơn do yếu tố cạnh tranh thị trường. Doanh thu dự phóng mảng OTC năm 2023/2024 lần lượt đạt 1.137 tỷ đồng (+10%) và 1.232 tỷ đồng (+8,3%).

Qua đó, lợi nhuận ròng của IMP năm 2023/2024 có thể lần lượt đạt 325 tỷ đồng (+45,6%) và 389 tỷ đồng (+20%).

Ra đời trên mảnh đất sen hồng Đồng Tháp, Công ty Dược phẩm cấp II – tiền thân của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM đã từng bước lớn mạnh. Sau hơn 45 năm hình thành và phát triển, với định hướng ưu tiên đầu tư cho chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, cùng những bước đi tiên phong mạnh mẽ trong ngành dược, IMEXPHARM đã trở thành nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn châu Âu.

Hiện nay, công ty sở hữu 4 cụm nhà máy tại Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong đó có 3 cụm nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP với tổng cộng 11 dây chuyền sản xuất.

IMEXPHARM là đơn vị đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN và sở hữu nhiều nhà máy EU-GMP nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác sản xuất nhượng quyền của nhiều tập đoàn Dược đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Sandoz, Robison Pharma, DP Pharma, Galien, Pharmacience Canada, Sanofi – Aventis…