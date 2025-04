Công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam đóng tàu mới gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 80% sau 1 năm, lên đỉnh lịch sử

Ngày 16/4, Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) phê duyệt đầu tư đóng mới 1 tàu container với tổng vốn đầu tư là 46 triệu USD, tương đương hơn 1.192 tỷ đồng.

Dự án đầu tư này nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh trung và dài hạn của công ty. Cụ thể, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị trường vận tải biển quốc tế, đặc biệt là các tuyến từ Việt Nam đến Địa Trung Hải – Châu Âu (MED – EU) và/hoặc Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) trong các năm tới để cung cấp trực tiếp dịch vụ vận tải Container cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu tại Việt Nam.

Chiếc tàu được đầu tư lần này có chiều dài tối đa 185,9m, chiều rộng 35,2m và chiều cao đến boong chính là 17,2m. Trọng tải của tàu đạt 36.800 tấn với mớn nước 11m. Tàu sẽ được đóng tại công ty Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, Trung Quốc.

Về khả năng vận chuyển, tàu có thể xếp tổng cộng 3.006 TEU, trong đó gồm 1.070 TEU trong hầm và 1.936 TEU trên boong. Với tải trọng bình quân, tàu có thể chuyên chở khoảng 2.300 TEU.

Trước đó, trong năm 2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã nhận thêm 3 tàu đóng mới cỡ 1.800 TEU. Cụ thể, ngày 13/11/2024, công ty nhận bàn giao tàu container Toro 3.500 TEU, sau nhận bàn giao được đổi tên thành Haian Gama, đây là tàu thứ 16 của Hải An, nâng tổng sức chở lên tới 26.500 TEU.

Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.992,1 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 650,5 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 4.243 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 702 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện trong năm 2024. Trong đó, tổng sản lượng dự kiến hơn 1,5 triệu TEU.

Về kế hoạch kinh doanh, Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết thêm sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với ONE để khai thác tuyến Việt Nam - Singapore và các tuyến mới khác làm tiền đề cho những hợp tác khác lâu dài; duy trì các mối quan hệ để phát triển việc cho thuê tàu; và tìm kiếm khách hàng để đưa bến phao BP05 vào khai thác.

Về kế hoạch phát triển đội tàu, Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết sẽ tìm mua từ 1 đến 2 tàu container cũ (khi có cơ hội).

Ngoài ra, Công ty cũng lên kế hoạch thanh lý các xe nâng, phương tiện cũ hỏng và đầu tư 1-2 xe nâng 45 tấn mới; nghiên cứu phương án lắp hệ thống điện mặt trời để phục vụ nhu cầu sử dụng điện năng cho hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cấp, sửa chữa văn phòng và khu vực tòa nhà Hải An với chi phí dự kiến 10 tỷ đồng; và tiếp tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư tại khu vực Cái Mép.

Trên thị trường chứng khoán, HAH là một trong những cổ phiếu dẫn dắt đà tăng trưởng của nhóm ngành vận tải biển, logistics. Trong vòng một năm qua, giá cổ phiếu HAH tăng hơn 80%, kết phiên giao dịch ngày 18/4 với mức giá lập đỉnh là 59.400 đồng/1cp.