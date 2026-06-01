Công ty Robot của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bắt tay” tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới

VinRobotics bắt tay với Infineon Technologies AG nhằm thúc đẩy phát triển các ứng dụng robot thế hệ mới trên nền tảng công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Ngày 9/6/2026, VinRobotics - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực người máy thuộc Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Infineon Technologies AG, tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ thống điện năng và Internet vạn vật (IoT), nhằm thúc đẩy phát triển các ứng dụng robot thế hệ mới trên nền tảng công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của VinRobotics trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ lõi mang tầm quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới hợp tác công nghệ toàn cầu.

Trọng tâm hợp tác là kế hoạch thành lập Trung tâm Năng lực VinRobotics – Infineon (VRICC), được đặt trụ sở tại VinRobotics. Trung tâm sẽ đóng vai trò là nền tảng thúc đẩy trao đổi công nghệ và đồng đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển thế hệ robot thông minh tiếp theo. Infineon cũng sẽ tham gia vào các dự án robot của VinRobotics ngay từ giai đoạn đầu phát triển, qua đó kết hợp thế mạnh kỹ thuật của hai đội ngũ kỹ sư và mở rộng kết nối với hệ sinh thái robot toàn cầu.

Cụ thể, trong khuôn khổ VRICC, VinRobotics sẽ ưu tiên triển khai đánh giá các giải pháp bán dẫn tiên tiến của Infineon trên các nền tảng người máy do VinRobotics phát triển. Sự hợp tác này đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư và R&D của VinRobotics tiếp cận sâu hơn với kinh nghiệm và chuyên môn công nghệ toàn cầu của Infineon, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác chiến lược cho những định hướng phát triển trong tương lai.

Trong bối cảnh công nghệ người máy và tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, hợp tác với Infineon Technologies được xem là bước đi quan trọng của VinRobotics trong chiến lược mở rộng năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời thúc đẩy kết nối với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.

Ông Ngô Quốc Hưng, Tổng Giám đốc VinRobotics , chia sẻ: “VinRobotics đánh giá cao cơ hội kết nối và trao đổi cùng Infineon – tập đoàn công nghệ sở hữu năng lực bán dẫn và hệ sinh thái công nghệ hàng đầu thế giới. Trung tâm Năng lực VinRobotics – Infineon được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để đội ngũ của VinRobotics tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến, học hỏi từ kinh nghiệm và chuyên môn toàn cầu của Infineon, đồng thời mở ra những định hướng phát triển mới cho các nền tảng người máy thế hệ tiếp theo.

Trong quá trình xây dựng năng lực công nghệ lõi, chúng tôi tin rằng việc hợp tác với những đối tác công nghệ toàn cầu sẽ góp phần đặt nền móng cho một thế hệ giải pháp người máy mới do Việt Nam phát triển, phục vụ thị trường trong nước và từng bước hướng tới thị trường quốc tế.”

Ông Philipp von Schiersteadt, Giám đốc Kinh doanh Khối Điện toán, Thiết bị Tiêu dùng và Truyền thông tại Infineon Technologies AG, cho biết: “Là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và đối tác chiến lược đáng tin cậy của thị trường robotics, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ giải quyết những yêu cầu cốt lõi trong triển khai robot như tối ưu hóa năng lượng, cân bằng chuyển động, độ linh hoạt, độ bền bỉ cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Chúng tôi cung cấp nền tảng điện tử cho kỷ nguyên AI vật lý ở quy mô lớn được xây dựng trên năng lực hệ thống toàn diện trên toàn chuỗi công nghệ cùng thế mạnh hàng đầu về an toàn và bảo mật. Hợp tác cùng VinRobotics sẽ tập trung thúc đẩy sự phát triển của thế hệ robot hình người tiếp theo, hướng tới ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ đến đời sống gia đình.”

Được thành lập vào tháng 11/2024, VinRobotics là công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup và là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực người máy tại Việt Nam với định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ người máy hàng đầu thế giới. Công ty tập trung nghiên cứu và phát triển các nền tảng người máy thế hệ mới hướng tới khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống, giúp nâng cao hiệu quả lao động, cải thiện chất lượng sống và góp phần xây dựng tương lai bền vững.