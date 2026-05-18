Công ty quản lý loại bỏ Miu Lê

Những ngày này, thông tin liên quan đến ca sĩ Miu Lê khiến dư luận nổi bão. Theo thông tin mới nhất được công bố, sau quá trình tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Việc Miu Lê bị khởi tố nhanh chóng kéo theo nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng, đặt dấu chấm hỏi về sự nghiệp của nữ ca sĩ. Mọi động thái từ phía công ty quản lý Miu Lê cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây nhất, tài khoản của người đại diện công ty quản lý đã chỉnh sửa bài đăng giới thiệu dàn nghệ sĩ trực thuộc. Danh sách nghệ sĩ hiện tại gồm diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, ca sĩ Trúc Nhân, Gil Lê, Cody Nam Võ, Đỗ Khánh Vân, JayKii cùng TikToker Hoàng Anh Panda và Xoài Non. Đáng chú ý, hình ảnh của Miu Lê đã không còn xuất hiện trong bài đăng này. Bài viết nói trên vốn được đăng tải từ tháng 9/2025, tuy nhiên phần chỉnh sửa mới nhất được hiển thị vào ngày 17/5/2026.

Danh sách nghệ sĩ trực thuộc KIM Entertainment theo cập nhật mới nhất trên trang cá nhân người đại diện không còn Miu Lê

Dẫu vậy, trên fanpage chính thức của công ty, ảnh bìa giới thiệu các nghệ sĩ trực thuộc hiện vẫn còn hình ảnh của Miu Lê. Điều này khiến dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa đôi bên.

Ảnh bìa trên trang công ty tính đến 18h ngày 18/5 vẫn còn Miu Lê

Trước đó, tối 16/5, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê đã đăng tải văn bản dài cập nhật tình hình mới nhất liên quan đến vụ việc. Theo thông báo, sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam nữ ca sĩ. Phía công ty nhấn mạnh: “Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc”.

KIM Entertainment đồng thời khẳng định giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, KIM Entertainment cam đoan sẽ trực tiếp đại diện nữ ca sĩ để xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong số ít nghệ sĩ Việt hoạt động nổi bật ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Sinh ra tại Ninh Thuận, quê gốc Thừa Thiên - Huế và lớn lên tại TP.HCM, Miu Lê từng được xem là gương mặt giải trí đa năng của showbiz Việt suốt hơn một thập kỷ qua.

Dù đam mê ca hát từ nhỏ, cô lại nổi tiếng trước ở lĩnh vực diễn xuất sau khi được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và trao cơ hội tham gia phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng vào năm 2009. Vai diễn July Miu cũng chính là nguồn cảm hứng cho nghệ danh “Miu Lê”. Sau thành công này, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án nổi bật như Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua.. . Đầu năm 2026, cô tái xuất màn ảnh với dự án Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Song song với diễn xuất, Miu Lê cũng sở hữu sự nghiệp âm nhạc với nhiều bản hit quen thuộc. Sau giai đoạn đầu chưa tạo được dấu ấn rõ nét, nữ ca sĩ bắt đầu được chú ý với các ca khúc Em nhớ anh , Ngày anh xa . Từ năm 2013 - 2014, cô liên tiếp tạo tiếng vang với Lặng Thầm Yêu , Em Vẫn Hy Vọng và đặc biệt là Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh . Năm 2020, màn kết hợp với Da LAB trong ca khúc Gác Lại Âu Lo tiếp tục giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ. Hai năm sau, bản hit Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay kết hợp cùng Karik trở thành hiện tượng trên các nền tảng nhạc số. Năm 2025, Miu Lê trở lại đường đua với Em Xinh Say Hi, phủ sóng mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo không ít tranh cãi. Trước khi vướng vòng lao lý, Miu Lê là một trong những nghệ sĩ có độ nhận diện cao của Vbiz, với nhiều tệp khán giả và đa dạng vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến các chương trình thực tế.

