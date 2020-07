Công ty PouYuen cho 6.000 công nhân tạm ngừng việc, dự báo có 328.000 người lao động nghỉ việc trong 6 tháng cuối năm

Từ ngày 1/7/2020, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu tại Quận Bình Tân, TPHCM) đã cho khoảng 6.000 công nhân (khoảng 10%) của công ty tạm ngừng việc trước mắt đến hết 31/7/2020. Thời gian nghỉ chờ việc, các công nhân sẽ được hưởng lương tối thiểu vùng (4,42 triệu đồng/tháng).

Theo thông báo của công ty do ông Tsai Yu Ching, đại diện Ban giám đốc Công ty PouYuen ký, lý do phải cho công nhân tạm nghỉ việc là do tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đơn hàng. Cũng theo thông báo này, nếu có yêu cầu về phòng dịch và tình hình đơn hàng cần kéo dài thêm thời gian nghỉ, công ty sẽ thông báo sau.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen cho biết, sau đợt chấm dứt hợp đồng lao động với gần 2.800 công nhân vào ngày 20/6 vừa qua, công ty sẽ không tiếp tục chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nữa.

Tuy nhiên, do công ty gặp nhiều khó khăn về đơn hàng và trong thời gian tới dự kiến sẽ còn tiếp tục khó khăn, nên phải cho người lao động tạm ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng; đồng thời, bảo đảm khi có việc làm trở lại thì công ty không phải tuyển dụng lao động.



Theo báo cáo mới đây về tình huống doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho nhiều người lao động thôi việc trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố có gần 328.000 người lao động nghỉ việc. Trong đó, số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 90.041 người. Qua khảo sát, có 16.302 doanh nghiệp thì có 13.933 doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, hiện nay, mặc dù tình hình dịch COVID-19 trong nước đang được kiểm soát tốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại theo trạng thái bình thường mới.

Từ đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đưa ra hai tình huống dự báo tình hình lao động trong 6 tháng cuối năm 2020.

Thứ nhất, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tiêu cực tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành sẽ gặp nhiều khó khăn như Khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch, vận tải…); Khu vực công nghiệp – xây dựng (ngành dệt may, giày da, sản xuất trang phục, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, xây dựng…). Dự kiến có khoảng 4.800 – 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 160.000 -180.000 lao động ngừng việc, nghỉ việc.



Thứ hai, trường hợp dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tích cực tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, việc kiểm soát tốt dịch tễ, tình hình doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng cuối năm 2020. Đây cũng là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại phục vụ các dịp lễ, Tết, nhiều việc làm ngắn hạn, tạm thời thu hút lao động, điều này giúp hạn chế tình trạng lao động ngừng việc, mất việc.

Tuy nhiên, khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch), khu vực công nghiệp (ngành dệt may, giày da, chế biến gỗ…) vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thương (xuất – nhập) bị gián đoạn, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, không tìm được đối tác triển khai đơn hàng tại các thị trường ngoài nước. Dự kiến, khoảng 4.400 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với khoảng 100.000-120.000 người lao động ngừng việc, nghỉ việc.