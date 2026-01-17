Công ty Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nộp phạt khoảng 40 triệu euro vì làm gián đoạn tiến độ giao hàng xe bọc thép COBRA II và trì hoãn việc thiết lập dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Romtehnica ở Romania, thông tin này được đăng tải trên tờ Dunya.

Theo thông tin từ bài báo, Otokar - trong khuôn khổ dự án cung cấp xe bọc thép COBRA II, được thực hiện chung với Romtehnica - một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Romania, đã đồng ý trả tổng số tiền bồi thường khoảng 2 tỷ lira (khoảng 40 triệu euro).

Romtehnica đã yêu cầu Otokar bồi thường số tiền 191.847.899,70 lira (37,7 triệu euro) vì các giai đoạn chuẩn bị trung gian cho sản xuất nội địa tại Romania, theo quy định trong hợp đồng, đã không được hoàn thành đúng thời hạn.

Ngoài ra Romtehnica còn đưa ra yêu cầu thanh toán bổ sung số tiền 7.295.974,66 lira (1,4 triệu euro) do sự chậm trễ trong việc giao lô hàng đầu tiên gồm 194 xe được sản xuất tại các nhà máy của Otokar.

Báo chí cho rằng các khoản tiền nói trên sẽ được thanh toán bằng cách bù trừ với số tiền mà Romtehnica lẽ ra phải thực hiện theo hợp đồng với Otokar.

Xe bọc thép Cobra II của Thổ Nhĩ Kỳ do hãng Otokar sản xuất.

Hãng sản xuất xe bọc thép Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp 1.059 xe bọc thép COBRA II 4×4 cho Lực lượng vũ trang Romania vào cuối năm 2024.

Hợp đồng này ước tính trị giá khoảng 857 triệu euro với 278 xe bọc thép đầu tiên sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại sẽ được sản xuất tại Romania.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2025, việc giao hàng vẫn đúng tiến độ, khoảng 40 xe bọc thép COBRA II do Otokar sản xuất đã đến Romania.

Vào tháng 4 năm 2025, các công ty đã ký một thỏa thuận thành lập liên doanh tại Romania. Ngoài việc sản xuất xe bọc thép, doanh nghiệp mới cũng sẽ tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật, tiếp thị và dịch vụ hậu mãi tại Romania.

Theo thỏa thuận đã ký kết, mỗi bên - Otokar Land Systems SRL và Automecanica SA - sẽ sở hữu 50% cổ phần của liên doanh.

Kế hoạch cho biết, doanh nghiệp này sẽ bắt đầu cung cấp xe bọc thép vào quý IV năm 2025 và thực hiện theo từng đợt trong vòng 5 năm.