Công ty ô tô Việt Nam bắt tay hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc xây nhà máy pin xe điện 130 triệu USD

Sáng 27/1/2026, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp KIM LONG MOTOR Huế, KIM LONG MOTOR đã ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY và động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất Pin BYD.

Nhà máy sản xuất Pin BYD có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD (2 giai đoạn), giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 4,4 ha, công suất 3 GWh/năm, cung cấp pin cho xe tải, xe buýt, minivan, minibus và các phương tiện thương mại sử dụng năng lượng mới; hướng tới mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khu vực. Giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ mở rộng quy mô, nâng tổng công suất lên 6 GWh/năm.

Đặc biệt, lần đầu tiên, KIM LONG MOTOR tiên phong nghiên cứu, phát triển và sản xuất mẫu xe buýt giường nằm điện EV 34 chỗ, ứng dụng công nghệ pin BYD. Đây là dòng xe buýt giường nằm liên tỉnh sử dụng năng lượng mới đầu tiên phục vụ thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giúp KIM LONG MOTOR hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II/2026.

BYD là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc. Tại ngày 29/1, BYD có vốn hóa gần 124 tỷ USD, nằm trong top 3 những nhà sản xuất xe ô tô lớn nhất thế giới.

CTCP KIM LONG MOTOR Huế (KIM LONG MOTOR) hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp và Kinh doanh ô tô; Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

KIM LONG MOTOR sản xuất, lắp ráp đầy đủ các sản phẩm xe thương mại và xe du lịch công nghệ động cơ đốt trong và năng lượng mới, trọng tâm là nghiên cứu và phát triển xe bus, minibus và xe tải thương hiệu KIM LONG.

Công ty là chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế có tổng diện tích quy hoạch giai đoạn một hơn 600 ha. Dự án là tổ hợp bao gồm nhiều nhà máy chuyên về sản xuất, lắp ráp xe ô tô; Tổ hợp các nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất chế tạo động cơ, hệ thống truyền động và tổ hợp các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; Kho ngoại quan và dự kiến phát triển các nhà máy sản xuất công nghệ bán dẫn, chip điện tử phục vụ cho sự phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

Trước đó, KIM LONG MOTOR và Tập đoàn YUCHAI đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển giao công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất chế tạo động cơ tại thành phố Huế. Đồng thời, KIM LONG MOTOR cũng ký kết với DONGFENG DANA về chuyển giao công nghệ sản xuất và độc quyền phân phối các sản phẩm cầu ô tô mang thương hiệu DONGFENG tại Việt Nam.