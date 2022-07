Công ty Nhật Bản bán móc khóa hình chuồn chuồn để... đuổi muỗi

Một công ty Nhật Bản đang bán móc khóa hình chuồn chuồn mà họ tuyên bố có thể… đuổi muỗi và các loài côn trùng khó chịu khác mà không cần bất kỳ hóa chất nào.



Chuồn chuồn là một trong những loài săn mồi thành công nhất trong vương quốc động vật, chúng có tỷ lệ săn mồi thành công khoảng 95% và theo công ty thì côn trùng dường như sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy một con chuồn chuồn thôi cũng khiến chúng bỏ chạy. Đó là điều mà những người chế tạo ra móc khóa hình chuồn chuồn này muốn quảng cáo đến khách hàng.

Theo công ty, chỉ cần đeo móc khóa quanh người hoặc nơi nào đó dễ nhìn thấy và bạn sẽ không phải lo lắng về muỗi và các loại côn trùng khó chịu nữa.

Ngày nay, có rất nhiều giải pháp đuổi muỗi, nhưng hiệu quả nhất trong số đó là các chất hóa học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sản phẩm hình chuồn chuồn được bán bởi công ty Nhật Bản Miki Locos Co. Ltd hứa hẹn một giải pháp đơn giản, không hóa chất. Nó có thể được dùng bởi trẻ em và người già một cách an toàn, giúp họ có thể tham gia vào tất cả các loại hoạt động ngoài trời mà không sợ bị muỗi đốt.

Mô hình giống thật này được làm chủ yếu bằng nhựa PVC, dài 100 mm và sải cánh 130 mm. Sản phẩm có thể được đeo như một mặt dây chuyền quanh cổ, nhưng để tránh trông quá dị hợm thì nó cũng đi kèm với một chiếc kẹp để bạn có thể gắn vào mũ, túi quần, ba lô hoặc bất cứ nơi nào bạn nghĩ rằng dễ nhìn thấy bởi các loại côn trùng khác.

Mô hình chuồn chuồn có giá 1.980 yên (khoảng 350 nghìn VND) và theo nhà sản xuất thì rất hiệu quả khi chống lại nhiều loại côn trùng, bao gồm muỗi, ong và bọ xít.