Cùng với đợt tăng vốn gấp hơn 1.800 lần, hàng loạt công ty trong hệ sinh thái Sun Group tham gia góp vốn.

Công ty TNHH Sun Hospitality Group, thành viên của Sun Group, vừa có đợt tăng vốn quy mô lớn. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 23/11/2026, vốn điều lệ của công ty tăng từ 10 tỷ đồng lên 18.010 tỷ đồng. Toàn bộ vốn điều lệ được đăng ký góp bằng đồng Việt Nam, có nguồn gốc từ khu vực tư nhân.

Trước đợt tăng vốn, Sun Hospitality Group chỉ có hai thành viên góp vốn là bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (97%) và ông Trần Khanh (3%). Hiện số thành viên đã tăng lên 15, gồm 10 tổ chức và 5 cá nhân.

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long trở thành thành viên góp vốn lớn nhất với gần 3.575 tỷ đồng, tương đương 19,85% vốn điều lệ. Xếp thứ hai là Công ty Cổ phần Mỹ Phúc với hơn 2.341 tỷ đồng, chiếm 13%.

Các công ty mang thương hiệu Mặt Trời tại Vũng Tàu, Bình Thuận, Hà Nam cùng một số pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị và xây dựng cũng tham gia góp vốn. Tổng cộng, 10 tổ chức nắm gần 73% vốn điều lệ Sun Hospitality Group.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1984, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Giá trị phần vốn góp của nữ Chủ tịch tăng gần 139 lần, từ 9,7 tỷ đồng lên hơn 1.345 tỷ đồng, dù tỷ lệ sở hữu giảm từ 97% xuống còn 7,47%.

Trong khi đó, ông Trần Khanh nâng giá trị phần vốn góp từ 300 triệu đồng lên gần 898 tỷ đồng. Ông còn được ủy quyền đại diện hai phần vốn góp trị giá hơn 5.916 tỷ đồng, đưa tổng giá trị phần vốn sở hữu trực tiếp và được ủy quyền đại diện lên hơn 6.814 tỷ đồng.

Ba cá nhân mới tham gia góp vốn là bà Hoàng Thị Ái Nhân, bà Vũ Thị Nhung và bà Võ Thị Ánh, mỗi người đăng ký góp hơn 891 tỷ đồng. Mục đích cụ thể của đợt tăng vốn chưa được công ty công bố trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Gắn với loạt khách sạn, resort hạng sang trên cả nước

Thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở tại Đà Nẵng, Sun Hospitality Group là thương hiệu phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng của Sun Group, hợp tác với nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Marriott, IHG và Accor.

Danh mục nghỉ dưỡng gắn với thương hiệu này trải dài từ Sa Pa, Hà Nội, Quảng Ninh đến Đà Nẵng và Phú Quốc, với những tên tuổi như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Capella Hanoi và Hotel de la Coupole – MGallery.

Capella Hanoi

Năm 2025, Sun Group hợp nhất hai thương hiệu Sun Hospitality Group và Sun World dưới tên gọi Sun Hospitality & Entertainment Group (S.H.E), kết nối các lĩnh vực nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm du lịch.

Tính đến tháng 8/2026, danh mục nghỉ dưỡng của S.H.E gồm 15 khách sạn và resort. Sun Group đang tiếp tục mở rộng hệ thống với những dự án như Rixos Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Rixos đầu tiên tại Đông Nam Á, Hilton Quang Hanh Onsen và tổ hợp khách sạn tại Bà Nà Hills.

Riêng tại Phú Quốc, Sun Group từng công bố kế hoạch đầu tư gần 91.600 tỷ đồng để phát triển khoảng 17.400 phòng lưu trú cao cấp, trong bối cảnh hòn đảo đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch phục vụ APEC 2027.

Tháng 9/2026, Sun Hospitality Group được World Travel Awards vinh danh là Đơn vị phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu châu Á năm thứ năm liên tiếp.