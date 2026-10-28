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Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu cấp điện trực tiếp cho các nhà máy VinFast, VinES tại Hà Tĩnh, tiết kiệm 3,5 tỷ đồng/năm

Yên Chi
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Tổng công suất lên tới 22 MWp điện mặt trời và 45 MWh pin lưu trữ năng lượng (BESS) giúp VinEnergo đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định với chi phí tối ưu cho các đối tác, đồng thời góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Ngày 28/10/2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) để cung cấp điện sạch cho nhà máy sản xuất xe VinFast, nhà máy sản xuất pin VinES và liên doanh sản xuất pin V-G tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Tổng công suất lên tới 22 MWp điện mặt trời và 45 MWh pin lưu trữ năng lượng (BESS) giúp VinEnergo đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định với chi phí tối ưu cho các đối tác, đồng thời góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Khu Kinh tế Vũng Áng là dự án đầu tiên được VinEnergo vận hành theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Các khách hàng đầu tiên hưởng lợi từ nguồn điện sạch và công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến của VinEnergo là Công ty Cổ phần Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (đơn vị sở hữu và vận hành nhà máy sản xuất ô tô - xe máy điện VinFast tại Hà Tĩnh) và Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES Hà Tĩnh (sở hữu nhà máy sản xuất pin VinES Hà Tĩnh). Ngoài ra, hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà của VinEnergo còn cung cấp điện cho nhà máy liên doanh sản xuất pin V-G cũng nằm trong tổ hợp sản xuất pin và xe điện tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Theo ước tính, trong năm đầu tiên đi vào vận hành, hệ thống dự kiến sẽ tạo ra khoảng 39 triệu kWh điện sạch, giúp giảm hơn 25.000 tấn khí thải CO2 (tương đương lượng hấp thụ của hơn 1,13 triệu cây xanh mỗi năm). Đặc biệt, việc chuyển sang sử dụng nguồn điện sạch của VinEnergo còn giúp các đơn vị thụ hưởng giảm áp lực lên lưới điện và tăng khả năng tự chủ năng lượng, đồng thời tối ưu gần 3,5 tỷ đồng chi phí mỗi năm.

Việc triển khai vận hành và cung cấp điện ổn định cho 3 nhà máy đối tác trong giai đoạn đầu là tiền đề để VinEnergo tiếp tục phát triển, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh mạnh mẽ hơn nữa trong các giai đoạn tiếp theo, với mô hình kết hợp nguồn năng lượng tái tạo với hệ thống BESS quy mô siêu lớn, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng năng lượng xanh, phân phối, bán lẻ điện cho các phụ tải trong khu vực.

Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu cấp điện trực tiếp cho các nhà máy VinFast, VinES tại Hà Tĩnh, tiết kiệm 3,5 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Hiện nay, VinEnergo đã và đang cung cấp giải pháp pin lưu trữ năng lượng (BESS) cho nhiều dự án lớn của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với tổng quy mô lên đến hơn 1,1 GWh, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và triển khai các dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, VinEnergo đã công bố danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô lên tới 10 GW và đang triển khai những dự án đầu tiên tại châu Á và châu Âu. Mục tiêu trong vòng 3 năm tới, VinEnergo sẽ phát triển danh mục dự án có tổng công suất lên tới 100 GW, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới.


Tags

VinEnergo

VinES

điện mặt trời

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

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