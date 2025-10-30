Công ty J97 tạm dừng hoạt động

Tối 30/10, J97 Promotion - công ty quản lý ca sĩ Jack tiếp tục đưa ra thông báo. Theo cập nhật mới nhất, công ty J97 sẽ "tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông để dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng và rõ ràng hơn". Đây là động thái tiếp theo của Jack và công ty sau ồn ào hát nhạc phản cảm chưa được kiểm duyệt.

Nguyên văn bài đăng của J97 Promotion:

Trong thời gian qua, công ty J97 Promotion nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và góp ý từ công chúng cũng như các đơn vị báo chí, truyền thông. Công ty xin chân thành cảm ơn tình cảm, sự thấu hiểu và lắng nghe đó.

Hiện tại, công ty xin phép tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông để dành thời gian nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng và rõ ràng hơn.

Trong giai đoạn này, các thông tin liên quan đến nghệ sỹ Jack - J97 sẽ chỉ được cập nhật qua 2 kênh chính thức :

- Công ty J97 Promotion

- Fanpage Jack - J97

Công ty J97 Promotion rất mong nhận được sự thấu hiểu của các đơn vị báo chí, truyền thông cùng quý khán giả, đồng thời hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành, chờ đợi đón nhận sự trở lại của nghệ sỹ Jack - J97 với những sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Bài đăng xin lỗi của Jack tối 29/10

Trước đó, vào tối 29/10, Jack gửi lời xin lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc hát nhạc phản cảm, đồng thời khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ hoạt động sáng tạo trong thời gian tới. Nam ca sĩ cho biết đã làm việc với Sở VHTT Hà Nội về sân khấu gây tranh cãi tối 16/10. Sau bài đăng này, Jack tiếp tục cập nhật trạng thái lúc nửa đêm, thông báo sẽ tạm dừng hoạt động thời gian tới. Show diễn Trạm Dừng Chân hôm 1/11 tới đây sẽ được hủy.

Jack vướng tranh cãi khi biểu diễn tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10. Nam ca sĩ thể hiện một ca khúc chưa có tên, chưa qua kiểm duyệt và không nằm trong danh mục được cấp phép. Đoạn rap “Lào gì cũng t**” bị khán giả phản ứng gay gắt vì cho là chứa ngôn từ tục tĩu, lệch chuẩn văn hóa.

Sau vụ việc, Ban tổ chức chương trình Moonlit Childhood do NTK T.L đại diện đã gửi thông cáo xin lỗi, khẳng định đây là sự cố ngoài kịch bản. Đơn vị cho biết tiết mục của Jack là phần biểu diễn tự phát, chưa qua kiểm duyệt và cam kết sẽ rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau. Phía công ty J97 Promotion khi đó cũng lên tiếng, cho rằng khán giả nghe nhầm lời ca khúc chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau khi thẩm định đã xác nhận phần lời của bài hát có yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Jack tuyên bố tạm dừng hoạt động

Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi làm việc về tình trạng ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa lan truyền trên mạng xã hội. Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, qua quá trình phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện một số ca khúc, trong đó có tiết mục của Jack, có dấu hiệu vi phạm quy định và cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, không bàn tới việc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có chấp thuận biểu diễn hay chưa, nhưng phần ca từ trong bài hát đã thể hiện nội dung không phù hợp. Về cách giải thích của đơn vị quản lý nghệ sĩ, ông Tự Do cho biết: “Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế”. Ông khẳng định, trong quá trình kiểm tra “ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề”. Với câu hát “Lào gì cũng tôn”, ông nói: “Qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ ‘tôn’ là ‘tôi’”.

Ông Lê Quang Tự Do cũng bác bỏ lý do “ngẫu hứng trình diễn” mà phía ca sĩ đưa ra: “Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng”.

Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM liệt kê Jack trong danh mục nghệ sĩ có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu… Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.