Ngày 16/3 vừa qua, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã bổ nhiệm hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc. Như vậy, Ban giám đốc của Ninh Vân Bay hiện có 3 thành viên, gồm Tổng giám đốc Phạm Thành Thái Linh và 2 Phó Tổng giám đốc là Vũ Hồng Quỳnh và Đặng Thị Ngọc Hân. Điểm chung của cả 3 thành viên Ban giám đốc là đều được bổ nhiệm chưa đầy 1 năm.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, mua bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất...

Năm 2009, Công ty Tuấn Phong đổi tên thành Ninh Vân Bay và bắt đầu thực hiện việc tái cấu trúc thông qua sáp nhập, hợp nhất 2 đơn vị thành viên là Công ty Hai Dung (sở hữu 90% vốn điều lệ) và Công ty Hồng Hải (sở hữu 51% vốn điều lệ) để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, công ty cũng đi vào khởi công dự án Six Senses Sai Gon River (tỉnh Đồng Nai).

Tháng 4/2010, Ninh Vân Bay đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ năm 2010 đến 2012, công ty góp vốn vào một loạt công ty để triển khai các dự án bất động sản du lịch và hoạt động quản lý điều hành các khu nghỉ dưỡng, như CTCP Du lịch Tân Phú (Hà Nội), Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp (Quảng Nam), CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (TPHCM), Công ty TNHH CLB Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay, CTCP EMG.

Đến năm 2017 và 2018, Ninh Vân Bay chuyển nhượng vốn góp tại các công ty Hai Dung, Danh Việt và Cồn Bắp. Đây là các thương vụ bán lỗ, nhưng giúp Ninh Vân Bay có tiền tất toán nghĩa vụ thanh toán khoản trái phiếu đến hạn trả trong tháng 11/2017 với số nợ gốc 230 tỷ đồng. Việc bán lỗ khiến Ninh Vân Bay ghi nhận lỗ trước thuế tới 440 tỷ đồng trong năm 2017.

Sang các năm 2018-2019-2020, Ninh Vân Bay đều đặn có lãi trở lại. Đặc biệt, trong năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp du lịch khác chịu ảnh hưởng nặng nề và hầu hết thua lỗ, thì Ninh Vân Bay vẫn có lãi.

Tuy nhiên, đến năm 2021 vừa qua, khi tình hình giãn cách xã hội kéo dài, Ninh Vân Bay vừa ghi nhận lỗ 67 tỷ đồng.

Dự án quan trọng nhất của Ninh Vân Bay là khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là khu nghỉ dưỡng do công ty con của Ninh Vân Bay là Du lịch Hồng Hải làm chủ đầu tư và hợp tác với Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan trong việc điều hành khai thác khu nghỉ với thương hiệu hàng đầu thế giới Six Senses Hotel Resorts Spas.

Khu nghỉ dưỡng này đã đi vào hoạt động từ năm 2005, có diện tích 55ha đất thuê ngoài đảo, 95ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn và Bãi Nhỏ, cách thành phố Nha Trang 8km.

Đây là khu vực có địa hình thung lũng nhìn ra biển, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh, các dải núi đá cao, các đảo và nhiều bãi tắm thiên nhiên với tiêu chuẩn của Khu du lịch sinh thái quốc tế 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng này đang hoạt động với 62 biệt thự cao cấp, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tiện nghi nhưng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như gỗ, lá dừa, tre, tầm vông...

Trong năm 2020, dù Covid-19 bùng phát nhưng Six Senses Ninh Vân Bay kịp thời tung ra chiến lược bán hàng hợp lý. Cụ thể, do khách quốc tế không thể đến Việt Nam du lịch, Six Senses Ninh Vân Bay đã liên tục tung ra các chương trình giảm giá hấp dẫn để thu hút khách nội địa, giá phòng giảm đi đáng kể so với giá niêm yết. Trên website của mình, Six Senses Ninh Vân Bay cho biết mức giá cho villa "rẻ" nhất khoảng gần 800 USD/đêm còn đắt nhất có thể lên tới hơn 4.200 USD/đêm (hơn 100 triệu đồng/đêm) nếu khách lựa chọn nghỉ tại căn Hill Top Reserve. Sau giảm giá, mỗi đêm nghỉ trung bình tại đây vẫn có giá dao động trong khoảng 10 triệu đồng.

Rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã "check-in" tại Six Senses Ninh Vân Bay, như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Bảo Thy... cũng góp phần giúp khu nghỉ dưỡng này được biết đến nhiều hơn.

Nhờ đó, lượng khách tại Six Senses Ninh Vân Bay lên tới 41.627, cao nhất lịch sử. Doanh thu năm 2020 đạt 9 triệu USD và lợi nhuận sau chi phí quản lý là trên 3 triệu USD. Tỷ lệ sử dụng phòng cao nhất trong năm đạt 92,04% và tỷ lệ đặt phòng trung bình năm đạt 57,8%.

Thống kê cho thấy, Ninh Vân Bay có hiệu quả kinh doanh cực cao khi suốt 10 năm gần đây chưa từng thua lỗ. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 33 tỷ đồng.

Một số hình ảnh checkin "sang chảnh" tại Six Senses Ninh Vân Bay

Bên cạnh Six Senses Ninh Vân Bay, công ty Ninh Vân Bay mới đây đã có thêm một khu nghỉ dưỡng là Ana Mandara Villas Dalat Resort&Spa tại thành phố Đà Lạt. Dự án này được hình thành từ việc phục dựng các biệt thự cổ được người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 19. Khu nghỉ dưỡng từng được quản lý và vận hành bởi Six Senses, với cụm 23 biệt thự riêng biệt, bao gồm khu tiện ích phụ trợ, trên quy mô đất 7ha nằm bên đồi thông tại vị trí trung tâm thành phố Đà Lạt. Trong năm 2020, khu nghỉ dưỡng này đạt doanh thu 39 tỷ đồng và lợi nhuận gộp gần 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ninh Vân Bay còn có một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khác tại Mũi Né, Phan Thiết, quy mô 4ha đất, vị trí đắc địa bên bờ biển Mũi Né và đối diện với Đồi Cát bay nổi tiếng của thành phố Phan Thiết. Dự án đang được thiết kế và cũng sẽ được quản lý vận hành bởi thương hiệu và nhà quản lý quốc tế chuyên nghiệp.

