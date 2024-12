Công ty “họ” Kim Oanh và Đất Xanh đứng đầu danh sách nợ thuế tại tỉnh Bình Dương

Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã công khai danh sách các đối tượng nợ thuế và các khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/10/2024, gồm 365 cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng số nợ thuế hơn 1.408 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách trên là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Ki m (Nam Kim) với số tiền nợ thuế hơn 136,6 tỷ đồng. Nam Kim là công ty bất động sản được thành lập vào năm 2013. Người đại diện pháp luật là ông Vũ Văn Vũ.

Đây là một thành viên của Công ty Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh) do nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh sáng lập.

Ngoài, Nam Kim, một công ty thành viên khác của Kim Oanh là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thuận Lợi cũng có tên trong danh sách trên này, ở vị trí thứ 4, với số tiền nợ thuế hơn 91,9 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát , với số tiền nợ thuế hơn 125,3 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 trong danh sách nợ thuế trên là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An , với số tiền nợ thuế hơn 120,5 tỷ đồng. Bất động sản Hà An được thành lập vào tháng 02/2018 có trụ sở chính đặt tại số 18, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bất động sản Hà An là công ty con của Đất Xanh (HoSE: DXG), công ty này hiện là chủ đầu tư của hàng loạt dự án quan trọng của tập đoàn như Gem Sky World, Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Gem Riverside, …

Gem Sky World dự án một trong những dự án tiêu biểu do Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An là 10.750 tỷ đồng, chính thức trở một trong những “ông lớn” địa ốc hiếm hoi trên thị trường bất động sản phía Nam có vốn chủ sở hữu trên 10.000 tỷ đồng như Novaland, Đất Xanh, Khang Điền, Nam Long, Becamex, Phú Mỹ Hưng, Phát Đạt,…

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,05 lần, tương ứng dư nợ phải trả là 11.288 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.075 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ 2024 của Đất Xanh, Bất động sản Hà An hiện là công ty con 100% vốn thuộc Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG). Đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Đất Xanh là 28.955 tỷ đồng. Như vậy, cũng tại thời điểm nay, Bất động sản Hà An là công ty con có tổng tài sản lớn nhất của Đất Xanh. Đồng thời chiếm đến 76,11% tổng tài sản của công ty mẹ.

Ngoài những cái tên kể trên, còn nhiều cái tên thuộc lĩnh vực bất động sản khác như: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (chủ đầu tư dự án Charm Diamond) nợ thuế 68,7 tỷ đồng; C ông ty CP Bất động sản Thuận An nợ thuế 40,2 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Rolex nợ thuế 40,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB nợ thuế 33,7 tỷ đồng,…

Trong danh sách này còn có các cái tên đáng chú ý khác như: C ông ty CP Trung Thành (sản xuất cao lanh) nợ thuế 80,3 tỷ đồng; Công ty CP Tân Tân (Đậu phộng Tân Tân) nợ thuế 61,7 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long nợ thuế 59,3 tỷ đồng; Công ty CP Indochina Stone Việt Nam (khai thác, sản xuất đá) nợ thuế 28,9 tỷ đồng…