Công ty giống gia súc liên tục thua lỗ, chỉ còn 1 nhân viên, bị đề nghị giải thể

Ngày 7/6, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương có địa chỉ tại Km 4+500 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.

Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương tiền thân là Trung tâm giống gia súc Hải Dương, được thành lập năm 1978, năm 2014 được phê duyệt chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh ngày 19/3/2018 là 50 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh là Chăn nuôi lợn; dịch vụ chăn nuôi; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác (đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học); bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống.

Theo kết luận thanh tra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương từ năm 2019 đến 12/01/2023 không có hiệu quả, thua lỗ kéo dài; mất an toàn về tài chính; giảm vốn chủ sở hữu tại Công ty (số lỗ lũy kế gần 18 tỷ đồng) do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi, dịch Covid-19, thị trường tiêu thụ liều tinh lợn giảm do đàn lợn nái trong tỉnh giảm; chi phí đầu vào tăng, việc điều hành sản xuất kinh doanh chưa linh hoạt,.… Từ ngày 13/01/2023 đến nay Công ty dừng hoạt động. Cán bộ, công nhân viên mất việc làm, không còn làm việc tại Công ty.

Cụ thể, từ năm 2019 đến nay Công ty hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Từ năm 2019 đến tháng 6/2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Kế hoạch giao của UBND tỉnh về sản xuất tinh lợn, duy trì đàn lợn nái cấp ông, bà và đào tạo, tập huấn. Từ tháng 7/2021, UBND tỉnh không hỗ trợ liều tinh lợn và duy trì đàn lợn nái cấp ông, bà.

Theo đề xuất của Công ty, được UBND tỉnh đồng ý, ngày 12/1/2023, Công ty bán toàn bộ đàn lợn đực, đàn lợn nái và từ ngày 13/1/2023 đến nay, Công ty dừng hoạt động, chỉ còn 1 lao động làm việc tại Công ty (giảm 25 người so với năm 2019).

Đến 31/3/2024, Công ty nợ tiền lương của cán bộ, công nhân viên hơn 908 triệu đồng. Theo sổ kế toán, đến ngày 12/1/2023, Công ty nợ tiền lương người lao động là 747 triệu đồng (năm 2022 là 717 triệu; 12 ngày năm 2023 là gần 30 triệu).

Từ thực trạng hiện nay của Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương dừng hoạt động từ 13/01/2023; không còn tư liệu sản xuất; cán bộ, công nhân viên không có việc làm và không còn làm việc tại Công ty; mất an toàn tài chính; không thực hiện được phương án sắp xếp lại doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu giảm... Nếu tiếp tục kéo dài, thì tài sản cố định đã đầu tư xây dựng trụ sở, chuồng trại... phục vụ chăn nuôi lợn ngày càng xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Do vậy, theo kết luận điều tra, đề nghị UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham mưu giải thể đối với Công ty TNHH MTV giống gia súc Hải Dương.