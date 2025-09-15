Công ty được Jack Ma hậu thuẫn đón tin vui: Cuộc đua giữa các "ông lớn" Trung Quốc dần nóng lên!

Ant Group, công ty được Jack Ma hậu thuẫn, đã chính thức giới thiệu robot hình người đầu tiên của mình. Mẫu robot R1 được ra mắt tại hai sự kiện công nghệ lớn trong tháng 9/2025 ở Berlin và Thượng Hải. Tại Triển lãm Công nghệ Quốc tế Berlin (IFA) 2025 diễn ra vào ngày 6/9, R1 đã được trình diễn nấu tôm trong một căn bếp mô phỏng. R1 có thể lấy nguyên liệu, vận hành bếp hoặc chảo và phục vụ bữa ăn một cách chính xác.

Vài ngày sau, sản phẩm này được giới thiệu tại Hội nghị hòa nhập ở Thượng Hải vào thứ năm, nơi một mô hình được trưng bày trong khi một mô hình khác trình diễn các kỹ năng nấu nướng cho khách tham quan.

Robot R1 được phát triển bởi Ant Lingbo Technology, còn được gọi là Robbyant, bộ phận robot của Ant Group. Công ty cho biết R1 có thể đảm nhiệm các công việc nấu nướng đơn giản, làm hướng dẫn viên du lịch, hoặc thậm chí cung cấp các tư vấn y tế cơ bản.

Các cuộc trình diễn là một phần trong nỗ lực của Ant nhằm chứng minh rằng chuyên môn về trí tuệ nhân tạo của công ty có thể vượt ra ngoài các dịch vụ kỹ thuật số và tiến vào các máy móc trong thế giới thực.

Thông số kỹ thuật và khách hàng đầu tiên

R1 thế hệ đầu tiên nặng khoảng 110 kg, cao từ 1,6 đến 1,75 mét, di chuyển với tốc độ dưới 1,5 mét mỗi giây và có 34 bậc tự do.

Đây là một cỗ máy được thiết kế để kết hợp trí tuệ nhân tạo với các tác vụ vật lý, giúp giảm bớt gánh nặng cho những công việc thường ngày. Theo Ant, robot có thể làm đầu bếp, hướng dẫn viên du lịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ điều khiển từ xa.

Hệ thống cũng sử dụng bộ xử lý và linh kiện sản xuất tại địa phương từ các công ty Trung Quốc như Ti5 cho các mô-đun khớp nối và Galaxea AI cho khung gầm, cho thấy Ant ưu tiên công nghệ nội địa. Việc chú trọng vào AI hơn phần cứng này khiến R1 khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh tập trung vào thiết kế cơ khí.

Dù mới ra mắt, nhân viên tại sự kiện ở Thượng Hải xác nhận R1 đã được sản xuất hàng loạt và đã được bàn giao cho những khách hàng đầu tiên như Bảo tàng Lịch sử Thượng Hải. Robot này không được bán dưới dạng sản phẩm độc lập.

Thay vào đó, nó được gói gọn thành các “giải pháp tình huống” rộng hơn dành cho doanh nghiệp và tổ chức. Mô hình thế hệ thứ hai hiện đang được phát triển.

Tăng cường sự hiện diện của robot

Ant Lingbo Technology được thành lập vào cuối năm 2024 tại Thượng Hải và chính thức ra mắt vào tháng 3/2025, với sự tham dự của các quan chức cấp cao và ban lãnh đạo Ant Group. Cơ sở thứ hai được thành lập tại Hàng Châu vào tháng 8/2025.

“Chúng tôi là những người mới tham gia lĩnh vực này, tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo”, Zhu Xing, CEO của Robbyant, cho biết. “Ant Group đã và đang tiếp tục đầu tư vào các dịch vụ cuộc sống, bao gồm phúc lợi công cộng, chăm sóc sức khỏe và tài chính. Robbyant kỳ vọng sẽ tận dụng trí tuệ nhân tạo để mở rộng các dịch vụ mà Ant cung cấp trong thế giới số sang thế giới thực một cách hiệu quả hơn.”

Năm nay, công ty đang tiến hành thử nghiệm sản phẩm tại một số lĩnh vực ứng dụng được lựa chọn, bao gồm trung tâm cộng đồng và nhà hàng. Khả năng của R1 tập trung vào AI tích hợp, một hệ thống cho phép robot tự động lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ. Khi có đơn hàng, R1 không cần hướng dẫn từng bước. Nó lập kế hoạch cho toàn bộ quy trình, từ việc cầm thìa đến việc mạ đĩa rồi bắt đầu làm việc.

Hội nghị Inclusion cũng thu hút các nhà nghiên cứu từ Đại học Thanh Hoa, Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Thượng Hải và các công ty khởi nghiệp về robot như Galaxea, Galbot và Linkerbot.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực robot hình người

Động thái của Ant trong lĩnh vực robot hình người diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt. Các công ty như Unitree Robotics và Tesla đang nghiên cứu công nghệ tương tự, với mục tiêu kết hợp những tiến bộ trong AI với robot.

Theo tờ South China Morning Post , nhà sáng lập Unitree, Vương Hưng Hưng, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị: "Phần cứng cho thân robot đã đủ dùng rồi."

"Nút thắt thực sự nằm ở các mô hình trí tuệ nhân tạo, với khả năng vẫn còn kém xa so với nhu cầu. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, nơi AI thực sự có thể được ứng dụng", ông nói thêm.

Ant Group cũng đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn Bailing độc quyền, được thiết kế để đào tạo hiệu quả trên GPU nội địa. Nỗ lực phần mềm này, kết hợp với R1, phản ánh mục tiêu của công ty là kết hợp AI tiên tiến với các ứng dụng thực tế.

Mặc dù công ty chưa công bố ngày ra mắt hoặc mức giá cho R1, nhưng sự hiện diện của nó tại các sự kiện nổi bật cho thấy quyết tâm của Ant trong việc cạnh tranh trong lĩnh vực AI hiện hữu. Hiện tại, tính hữu dụng thực tế của robot vẫn cần được kiểm tra bên ngoài các buổi demo có kiểm soát.



