Công ty do đại gia “Khoa Khàn” làm Chủ tịch muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, thế chấp gần 165 triệu cổ phần Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương

Đại Quang Minh đang chuẩn bị một đợt huy động vốn mới trong bối cảnh doanh nghiệp triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh dự kiến phát hành lô trái phiếu mã DQML12601, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi 6 tháng/lần, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Theo Saigon Ratings, Đại Quang Minh được xếp hạng tín nhiệm ở mức vnA, triển vọng “Ổn định”, trong khi lô trái phiếu DQML12601 dự kiến phát hành được xếp hạng vnA+.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm là 164,89 triệu cổ phần CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) do tỷ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch. Theo chứng thư định giá được dẫn trong báo cáo, số cổ phần này có giá trị 2.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô lô trái phiếu dự kiến phát hành.

Ngoài tài sản bảo đảm, THACO còn bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến lô trái phiếu, gồm gốc, lãi và các khoản phải trả khác.

Số tiền huy động dự kiến được Đại Quang Minh sử dụng để thanh toán trước hạn một phần khoản vay với THACO và khoản vay tại BIDV.

Trước đó, cuối năm 2025, Đại Quang Minh đã huy động 1.500 tỷ đồng qua lô DQM12501. Số tiền này được chia đều để góp vốn vào Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí và tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm tại Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Đại gia “Khoa Khàn” hiện làm Chủ tịch

Theo hồ sơ pháp lý trong báo cáo xếp hạng mới, ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với tên gọi “Khoa Khàn”, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh. Ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ chức Tổng giám đốc. Cả hai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đại Quang Minh hiện có vốn điều lệ 32.000 tỷ đồng. Trong đó, THACO nắm 72,75% vốn, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh sở hữu 16,43%; ông Trần Đăng Khoa nắm 6,13% và ông Trần Bá Dương trực tiếp sở hữu 4,69%.

Đại Quang Minh được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, đồng thời là doanh nghiệp đứng đầu liên danh tham gia Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

Về tình hình tài chính, năm 2025 doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 4.070 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần năm trước. Vốn chủ sở hữu cuối năm đạt hơn 32.000 tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 35.000 tỷ đồng, tương ứng tổng tài sản vào khoảng 67.000 tỷ đồng.

Theo Saigon Ratings, Đại Quang Minh thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn trong ngành, sở hữu nguồn lực quỹ đất và danh mục dự án quy mô lớn, phù hợp triển khai các dự án PPP, bất động sản, khu đô thị và khu công nghiệp.

Tổ chức xếp hạng cũng cho rằng doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ mở rộng đầu tư, kéo theo nhu cầu vốn trung và dài hạn lớn hơn, đồng thời làm tăng mức độ phụ thuộc vào khả năng vay mới, tái tài trợ và huy động vốn để triển khai các dự án. ﻿

Năm 2026, Đại Quang Minh đặt mục tiêu khởi công 42 dự án, hoàn thành 12 dự án và dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng chi phí đầu tư. Doanh thu mục tiêu năm nay là 12.000 tỷ đồng và được kỳ vọng tăng lên 37.000 tỷ đồng trong năm 2027.