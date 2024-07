Công ty địa ốc đình đám có 2 đời Chủ tịch liên tiếp bị bắt: Sở hữu cả chục dự án trên cả nước, bắt tay Him Lam Land thực hiện KCN 2.500 tỷ nhưng cạn tiền trả lương

Ngày 3/7, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Ông Đinh Chí Minh là anh trai ông Đinh Trường Chinh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị HDTC. Trước đó, ông Chinh cũng đã bị khởi tố, bắt giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản đối với ông Chinh.

Sau khi ông Đinh Trường Chinh bị bắt, ông Minh đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp của HDTC.

Trước đó, ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) và ông Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định ông Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) và ông Đinh Trường Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Chung cư An Khánh. Ảnh: HDTC

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo Đinh Trường Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành HDTC.



Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, TP. Thủ Đức do HDTC làm chủ đầu tư, cùng tố cáo Đinh Trường Chinh và nhiều cá nhân có liên quan về việc dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú - An Khánh; Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên ông Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân. Với thủ đoạn trên, ông Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với nội dung của các đơn tố cáo còn lại về hành vi của Đinh Trường Chinh liên quan đến các nội dung sai phạm trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và vụ án"lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

HDTC bắt tay Him Lam tại KCN Bá Thiện

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco.



HDTC chính thức trở thành Công ty Cổ phần vào ngày 29 tháng 04 năm 2016. Đáng chú ý là danh sách cổ đông của công ty này có sự xuất hiện của Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng –Địa ốc Việt Hân. Báo cáo tài chính năm 2016, Việt Hân đang sở hữu 52,13% vốn điều lệ của HDTC, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 8,82% và bà Đinh Ngọc Châu Hương sở hữu 8,67%.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, ông Đinh Trường Chinh cùng những cổ đông liên quan như bà bà Đinh Ngọc Châu Hương và CTCP Đầu tư tài chính Bất động sản FR nắm gần 70%; Resco nắm 30%.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, HDTC đang có khoản phải thu 1.385 tỷ đồng với CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land).

Theo thuyết minh, đây là khoản ứng trước lãi hợp tác kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện và khoản phải thu từ hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư giữa 2 công ty.

Điều này cho thấy cuộc bắt tay của HDTC và Him Lam trong khâu đầu tư và khai thác KCN Bá Thiên.

Trong năm 2022, Him Lam Land báo lãi sau thuế đột biến gần 2.400 tỷ đồng. Nhiều khả năng phần lớn đến từ việc đã chốt lời cổ phiếu DIG ở vùng đỉnh.

BCTC của HDTC năm 2022

Theo giới thiệu, Khu công nghiệp Bá Thiện – Phân khu 1 vốn là dự án do HDTC làm chủ đầu tư, nằm tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Tây Bắc. Quy mô diện tích của dự án là 247,36 ha, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Lũy kế số tiền đã đầu tư vào Dự án này đến cuối năm 2022 là 2.145 tỷ đồng.

Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện là dự án trọng tâm của HDTC.

Đồng thời, đây là dự án nhận được vốn tín dụng của Sacombank – CN Bắc Ninh. Doanh thu nhận trước do khách hàng chi trả đã lên đến 2.913 tỷ đồng.

Ngân hàng Sacombank cũng là chủ nợ lớn nhất của HDTC với tổng số tiền cho vay và cho thuê tài chính lên đến 1.100 tỷ đồng, chiếm 56% tổng nợ vay của công ty.

HDTC từng là đơn vị đầu tiên của Thành phố được giao thực hiện các dự án xây dựng các khu dân cư lớn, có quy hoạch hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết khác cho người dân sinh sống trên địa bàn, như: Khu dân cư Bình Trưng 10 ha (Quận 2), Khu dân cư Bình Trị Đông 28 ha (Huyện Bình Chánh), Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131 ha (Quận 2), Khu dân cư An Sương 65 ha (Quận 12), Khu dân cư Tân Đức An 5 ha (Quận Thủ Đức).

Thời kỳ 2006-2016, Công ty tập trung đầu tư vào chiều sâu, tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án Khu đô thị mới An Phú - An Khánh (Quận 2), Khu dân cư An Sương (Q.12), Khu nhà ở Phường Long Toàn (thành phố Bà Rịa) để bàn giao nền đất cho khách hàng và thực hiện đầu tư xây dựng các khu nhà ở cao tầng.

Về kinh doanh, giai đoạn 2019-2022, doanh thu Công ty biến động song vẫn duy trì ở mặt bằng 1.000 tỷ. Ngược lại, lợi nhuận tăng đều trong 3 năm 2019-2021, bất chấp Covid-19. HDTC chi trả cổ tức đều đặn.

Năm 2022, HDTC bắt đầu bộc lộ rõ khó khăn khi doanh thu giảm mạnh về 800 tỷ, lợi nhuận giảm gần một nửa chỉ còn 100 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HDTC tại cuối năm 2022 ở mức 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2021. Tổng nợ ở mức 8.700 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng.

Hồi tháng 11/2023, HDTC đã công bố văn bản số 380/TB-HDTC/2023 về việc tạm dừng hoạt động. Lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, Công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Do đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc.