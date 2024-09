Tin từ Công an TP Hà Nội ngày 28-9, cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần truyền thông Sunrise về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc", theo điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ, với mức phạt tiền là 15 triệu đồng.

Đại diện công ty làm việc với cơ quan Công an

Trước đó, Công ty cổ phần truyền thông Sunrise quản lý, sử dụng kênh Youtube "Những bài học nhỏ" đăng tải lên không gian mạng video clip có tiêu đề "Quả báo - Truyện cổ tích - Những bài học nhỏ - Quà tặng cuộc sống". Đáng chú ý, video này để ảnh minh họa với dòng chữ "Quả báo Làng Nủ Lào Cai". Đây là thông tin bịa đặt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân

Tại cơ quan Công an, bà Đ.P.T, đại diện Công ty cổ phần truyền thông Sunrise, thừa nhận kênh "Những Bài Học Nhỏ" thuộc công ty quản lý đã đăng tải lên không gian mạng video clip giật tít "Quả Báo Làng Nủ Lào Cai" là thông tin bịa đặt. Ngay sau khi đăng tải, video clip trên thu hút nhiều bình luận tiêu cực, bức xúc về video clip trên gây ảnh hưởng đến Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Công ty đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động xoá video clip và đăng tải thông tin đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng.

Trước đó, dư luận và người dùng mạng xã hội đã vô cùng phẫn nộ khi kênh YouTube "Những bài học nhỏ" với hơn 324.000 người theo dõi đăng tải video hoạt hình "Quả báo - Truyện cổ tích - Những bài học nhỏ - Quà tặng cuộc sống". Điều đáng nói là video này lại để ảnh minh họa và dòng chữ "Quả báo Làng Nủ Lào Cai".

Video với hình ảnh và tiêu đề gây bức xúc trong dư luận

Sau đó, Công ty CP Truyền thông Sunrise (Sunrise Media, chủ kênh kênh Youtube "Những bài học nhỏ") đã lên tiếng thừa nhận sai sót trong quá trình hoạt động, tạo dư luận tiêu cực và gây hoang mang trong cộng đồng liên quan đến vụ sạt lở tại Làng Nủ, Lào Cai.

Công ty này cho biết ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã rà soát và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý và khắc phục sai phạm. Đồng thời, công ty đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm các bộ phận, cá nhân liên quan, đặc biệt là chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên phụ trách Phòng YouTube.

"Công ty CP Truyền thông Sunrise xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng, đặc biệt là bà con vùng lũ Làng Nủ, Lào Cai, về những sai sót này" - lãnh đạo công ty này lên tiếng.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Nên theo dõi thông tin chính thức tại các trang mạng, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.