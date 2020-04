Công ty cung cấp máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỉ đồng cho Quảng Nam mua máy từ công ty khác bán lại

Liên quan đến vụ việc mua máy xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tự động của tỉnh Quảng Nam với giá 7,23 tỉ đồng, cao hơn giá thị trường gần 4 tỉ đồng, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết hình thức mua bán là chỉ định thầu.

Theo đó, đây là gói thầu cấp bách nên áp dụng hình thức chỉ định thầu. UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phân bổ kinh phí cho Sở Y tế mua sắm máy xét nghiệm này vào ngày 24/3. Đến ngày 27/3, Sở Y tế Quảng Nam phê duyệt quyết định lựa chọn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Việt trúng gói mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động. Gói thầu này có giá 7.560.000.000 đồng, nhà thầu trúng với giá 7.230.000.000 đồng. Ngày 1/4, máy được lắp ráp hoàn chỉnh đưa vào hoạt động.

Đây cũng là gói thầu được chỉ định rút gọn trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng. Gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động có nguồn vốn trích từ dự toán ngân sách giao năm 2020 của Sở Y tế Quảng Nam.

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị được chỉ định thầu là công ty cổ phần thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt có trụ sở TP Hà Nội. Công ty này có 1 chi nhánh đặt tại đường Hoà Minh 14 (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Giá trúng thầu của công ty này là 7,23 tỉ, thấp hơn so với kinh phí phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là 300 triệu.

Thông tin chi tiết về gói thầu

Liên quan đến vụ việc, đại diện công ty cổ phần thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt cho biết trước đó khi nắm thông tin TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xuất hiện ca mắc Covid-19 nên đã có liên hệ với tỉnh Quảng Nam đặt vấn đề mua bán hệ thống máy xét nghiệm. Do đó, khi tỉnh Quảng Nam có phê duyệt mua sắm thì công ty đã cung cấp máy.

Vị đại diện cũng cho biết máy xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tự động không do công ty này nhập khẩu trực tiếp mà mua lại từ 1 công ty khác sau đó mới bán cho tỉnh Quảng Nam. Người này cho hay chưa nắm rõ mua máy từ công ty nào do không phụ trách trực tiếp nhưng hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin vào đầu tuần tới.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết việc mua bán hoàn toàn minh bạch. Mức giá mua máy do nhà thầu cung cấp, Sở Y tế đã tham khảo giá ở 1 số tỉnh thành khác rồi mới quyết định nên không có khuất tất.

Sở Y tế Quảng Nam khẳng định việc mua máy không có khuất tất

Trong khi đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay đã giao cho Sở Y tế báo cáo đầy đủ vụ việc. UBND tỉnh sẽ nghe báo cáo trực tiếp vào ngày 3/5 và nếu cần thiết sẽ cho thanh tra vụ việc.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 7 người trong đó có Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) vì liên quan đến vụ việc mua máy xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tự động do có hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mức giá mà CDC Hà Nội mua máy là 7 tỉ đồng, thấp hơn so với mức giá mà tỉnh Quảng Nam mua khoảng 230 triệu đồng.

Được biết, Quảng Nam là 1 trong các địa phương đã đặt mua loại máy xét nghiệm Realtime tự động và đưa vào sử dụng trong việc phòng chống dịch Covid-19. Máy sau đó được bố trí cho CDC Quảng Nam sử dụng