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Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 15.000 lái xe, lái máy trên toàn quốc, thu nhập từ 30-40 triệu đồng/tháng

Phan Trang
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Một đợt tuyển dụng quy mô lớn đang được Vinalpha triển khai nhằm bổ sung nhân sự vận hành xe và máy móc tại các công trường dự án trên cả nước. Doanh nghiệp đưa ra nhiều mức thu nhập theo từng vị trí, kèm chính sách hỗ trợ ăn ở và thưởng giới thiệu ứng viên.

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VinAlpha (Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu, đang có nhu cầu tuyển dụng 15.000 nhân sự lái xe và lái máy để phục vụ các dự án trên toàn quốc.

Theo thông tin tuyển dụng được đăng tải, các địa bàn được đề cập gồm Cần Giờ, Hạ Long Xanh, Điện Biên, Lai Châu và Hà Tĩnh…

Đợt tuyển dụng tập trung vào hai nhóm công việc chính là lái xe và vận hành máy công trình.

Cụ thể, nhóm lái xe gồm nhân viên lái xe ben 4 chân, với mức thu nhập 18-22 triệu đồng/tháng và lái xe ben lệch, từ 22-30 triệu đồng/tháng. Ứng viên cần có giấy phép lái xe hạng C trở lên.

Ở nhóm vận hành máy, doanh nghiệp tuyển nhân viên lái máy ủi với thu nhập 21-28 triệu đồng/tháng, lái máy xúc từ 21-28 triệu đồng/tháng, lái máy lu từ 16-20 triệu đồng/tháng và lái máy san từ 25-28 triệu đồng/tháng. Người ứng tuyển nhóm này cần có chứng chỉ vận hành.

Bên cạnh thu nhập, thông tin tuyển dụng đề cập đến các khoản hỗ trợ theo địa bàn dự án. Cụ thể, nhân sự làm việc tại Hạ Long được hỗ trợ 3-5 triệu đồng, tại Cần Giờ là 3 triệu đồng. Với các dự án điện gió ở Hà Tĩnh và Điện Biên, mức hỗ trợ được thông báo là 30% lương net.

Riêng dự án Vũng Áng (Hà Tĩnh), mức thu nhập cho các vị trí được tuyển gồm nhân viên lái máy cẩu, lái máy xúc đào, lái xe ben, lái xe cẩu thùng và lái xe nâng dao động 30-40 triệu đồng/tháng.

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Thông tin tuyển dụng được doanh nghiệp đăng tải: Ảnh: Fanpage Tuyển dụng VinAlpha.

Về điều kiện sinh hoạt, người lao động được hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá và miễn phí 3 bữa ăn mỗi ngày. Trường hợp làm thêm từ 3 tiếng hoặc làm ca đêm được hỗ trợ thêm một bữa ăn. Khu lưu trú được giới thiệu có trang bị điều hòa và nước nóng.

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Đối với ứng viên chưa đạt bài kiểm tra đầu vào, doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ ăn ở và đào tạo, thi lái trong thời gian tối đa 15 ngày. Người lao động cũng được thông tin về chế độ nghỉ một ngày mỗi tuần, có thể ghép ngày nghỉ; sau khi hết thử việc được nghỉ thêm một ngày phép mỗi tháng.

Các quyền lợi khác được đề cập gồm tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng lao động chính thức, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ thăm nhà, quà lễ Tết và trang bị bảo hộ lao động.

Đáng chú ý, chương trình còn đưa ra mức thưởng 2 triệu đồng cho mỗi ứng viên giới thiệu thành công. Theo nội dung trên thông báo tuyển dụng, chính sách này không giới hạn số lượng người được giới thiệu.

Tags

Phạm Nhật Vượng

vingroup

tuyển dụng

Lái xe

vận hành

công nhân

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