Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe điện cỡ nhỏ, giá cước mở cửa 13.750 đồng/km

Sau một thời gian được nhắc đến trong các kế hoạch mở rộng dịch vụ, Xanh SM Green Mini – dòng taxi điện cỡ nhỏ sử dụng VinFast Minio Green – đã chính thức xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM. Sự kiện này đánh dấu bước đi tiếp theo của Xanh SM trong chiến lược phủ kín các phân khúc di chuyển đô thị, đặc biệt nhắm vào nhu cầu đi lại ngắn, linh hoạt và chi phí thấp trong bối cảnh giao thông nội đô ngày càng chật chội.

Theo ghi nhận thực tế từ bảng giá niêm yết trên phương tiện được nhiều người đã trải nghiệm đăng tải, dịch vụ Green Mini tại TP.HCM được xây dựng với cấu trúc giá theo nhiều nấc, tương tự mô hình taxi truyền thống nhưng có điều chỉnh nhằm khuyến khích các chuyến đi ngắn và trung bình – nhóm nhu cầu chiếm tỷ trọng lớn tại khu vực trung tâm.

Cụ thể, giá mở cửa của Green Mini được niêm yết ở mức 27.500 đồng cho 2 km đầu tiên. Đáng chú ý, mức giá này có biên độ điều chỉnh linh hoạt, có thể giảm tối đa 8.000 đồng hoặc tăng lên tới 22.000 đồng tùy theo khung giờ cao điểm và mức độ nhu cầu, phản ánh cơ chế giá động đang được nhiều nền tảng gọi xe áp dụng.

Từ km tiếp theo đến km thứ 12, giá cước được áp dụng là 13.200 đồng/km. Với các chuyến đi dài hơn, từ km thứ 13 đến km thứ 25, mức giá giảm nhẹ xuống còn 12.400 đồng/km. Đối với quãng đường dài, từ km thứ 26 trở đi, cước phí tiếp tục hạ xuống 10.700 đồng/km – mức thấp nhất trong khung giá của dịch vụ.

Ngoài cước di chuyển, Green Mini áp dụng phí thời gian chờ ở mức 60.000 đồng/giờ. Toàn bộ mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và bảo hiểm hành khách, giúp người dùng dễ dàng ước tính chi phí thực tế ngay từ đầu chuyến đi.

So với dịch vụ Xanh SM Taxi tiêu chuẩn – hiện chủ yếu sử dụng các mẫu xe điện VinFast VF 5 Plus hoặc VF e34 – Green Mini được định vị ở phân khúc thấp hơn, với chi phí ước tính rẻ hơn khoảng 10–15% cho cùng một quãng đường. Điều này khiến dịch vụ trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển ngắn, tần suất cao như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, hoặc người dân sinh sống tại khu vực trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Thanh - CEO toàn cầu﻿ Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM từng nhận định: "Với mức giá 264 triệu, Minio của VinFast và GSM có phải là một món hời? Nếu bạn đang tìm một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm để di chuyển trong phố hoặc phục vụ kinh doanh dịch vụ, thì câu trả lời là CÓ".﻿

VinFast Minio Green là mẫu xe điện mini nhỏ nhất của VinFast, thuộc phân khúc minicar (xe đô thị siêu nhỏ). Với giá bán niêm yết chỉ từ 269 triệu đồng (bao gồm pin)﻿. Xe được trang bị động cơ điện 20 kW (26,8 mã lực), sản sinh mô-men xoắn 65 Nm và đạt tốc độ tối đa 80-85 km/h – phù hợp với giao thông đô thị. Công nghệ pin cho phép xe di chuyển 170 km chỉ trong 1 lần sạc đầy.