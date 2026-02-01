Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục do đâu?

Theo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoản TPHCM, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG) đạt 931 tỉ đồng, tăng 722 tỉ đồng so với quý IV/2024, do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.071 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do lãi trái phiếu được miễn giảm trong khi lỗ khác tăng 320 tỉ đồng chủ yếu do trong kỳ, tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả và phát sinh chi phí khi chuyển đổi vườn cây.

Theo báo cáo của HAGL, tổng tài sản của công ty gần 27.000 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết tài sản này chỉ tính giá trị trên đất, chưa tính giá trị của 30.000 ha đất mà công ty đang nắm giữ.

Bầu Đức đã đưa HAGL trở lại

Tổng doanh thu năm 2025 của HAGL đạt gần 7.500 tỉ đồng (năm 2024 gần 5.900 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng (năm 2024 là 1.060 tỉ đồng).

Công ty của bầu Đức hiện tập trung mảng nông nghiệp, gồm trồng trọt (chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm, cây trồng khác) và chăn nuôi (heo). HAGL cũng đang thực hiện dự án bất động sản 600 tỉ đồng tại phường Pleiku – được bầu Đức xem là dự án cuối cùng bởi sẵn có.