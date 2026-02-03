Công ty công nghệ phát triển thần tốc, chi 374 tỷ đồng tri ân các trường đại học của nhân viên xuất sắc

Chi hơn 374 tỷ đồng quà Tết, tri ân các trường đại học

Cận Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp lần lượt trao thưởng cuối năm cho nhân viên để ghi nhận sự đóng góp suốt một năm qua. Và gần đây, 1 công ty tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đã chi 100 triệu NDT (374,4 tỷ đồng) làm quà tết cho các trường đại học, gây sốt mạng xã hội.

Doanh nghiệp này là Công ty TNHH Công nghệ Thác Trúc Thâm Quyến (sau đây gọi tắt là Bambu Lab). Công ty được thành lập vào tháng 11/2020, quy tụ nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực như thiết kế cơ khí, cơ học, điều khiển chuyển động, thị giác máy… Chỉ trong vòng 5 năm, Bambu Lab đã nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực máy in 3D tiêu dùng, là 1 trong những “kỳ lân” tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc.

1 cửa hàng của Bambu Lab

Trên tài khoản Wechat chính thức, Bambu Lab cho biết, bên cạnh việc chia sẻ thành quả với toàn thể nhân viên, công ty còn chuẩn bị thêm 100 triệu NDT để làm “quà tết” được trao tặng (theo mục đích quyên góp) cho các trường đại học – nơi nhân viên từng theo học, như 1 lời tri ân đến các cơ sở giáo dục đã nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài.

Ngày 28/1, đại diện Bambu Lab chia sẻ, công ty trao tặng quà tết cho 10 đại học, trong đó có Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Đại học Giao thông Tây An…

Vì sao lại quyên góp cho các trường đại học này?

Đại diện công ty cho biết, đội ngũ sáng lập của Bambu Lab có chung 1 nhận thức rằng: sự phát triển của doanh nghiệp được tạo nên từ vô số cá nhân – những “điều kiện cần” này đã cấu thành thành công chung; thiếu đi bất kỳ ai cũng có thể dẫn tới hệ quả nghiêm trọng. Trong 5 năm qua, thành công của công ty có thể nói là được đóng góp trọn vẹn bởi tập thể người lao động.

“Những nhân tài này đến từ đâu? Họ đã tích lũy được năng lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ở đâu? Ai là người đóng góp lớn nhất? Công ty cần cảm ơn ai nhất? Kết luận cuối cùng là: các đại học đứng ở vị trí ưu tiên hàng đầu,” đại diện Bambu Lab chia sẻ. Ở đại học, nhân viên không chỉ học được kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn được hình thành giá trị quan và thế giới quan. Từ đó, nhóm sáng lập đề xuất ý tưởng quyên góp cho các trường đại học, đồng thời căn cứ vào tình hình phát triển hiện tại và định hướng tương lai của công ty để thành lập Quỹ Phát triển Giáo dục.

Về lý do lựa chọn 10 trường nói trên, đại diện công ty cho biết, trong bối cảnh số lượng trường và tổng số tiền quyên góp đã được xác định, Bambu Lab đã tham khảo các tiêu chí như số lượng cựu sinh viên đang làm việc tại công ty, phân bổ vị trí công việc và mức độ đóng góp để đưa ra danh sách cuối cùng.

Hiện các khoản quyên góp đã bước vào giai đoạn ký kết thỏa thuận và hoàn tất triển khai. Việc quyên góp mang tính linh động, trong tương lai sẽ được đánh giá lại dựa trên sự phát triển của công ty, mức độ đóng góp của cựu sinh viên và nhu cầu thực tế; không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoặc tăng số trường được nhận tài trợ.

Đại học Giao thông Tây An

Liên quan đến khoản quyên góp này, đại diện Đại học Giao thông Tây An cho biết, nhà trường sẽ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và thiết bị được tài trợ, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực đổi mới nghiên cứu khoa học, cùng chung tay đào tạo thêm nhiều nhân tài ưu tú phục vụ tiến bộ xã hội và phát triển đất nước.

Vậy nhân viên Bambu Lab nhận thưởng cuối năm ra sao? Một nhân viên khác của công ty tiết lộ, dù không nắm rõ con số cụ thể nhưng mức thưởng dành cho nhân viên rất đáng kể. Chỉ cần nhìn vào các phần thưởng tại hội nghị tổng kết cuối năm trực tuyến dự kiến diễn ra ngày 30/1 cũng có thể thấy phần nào: giải thưởng có cả thỏi vàng, thỏi bạc… Người may mắn thậm chí có thể trúng thỏi vàng nặng 100 gram.



