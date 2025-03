Công ty con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có hợp đồng lớn, thuê bao nhiêu xe VinFast?

Hợp đồng lớn của Phạm Nhật Minh Hoàng chỉ sau 3 ngày ra mắt thị trường Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 28/03/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF - tên trước đây là FGF) đã ký kết thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast để phát triển mô hình du lịch xanh. Đây cũng là hợp đồng lớn đầu tiên của Green Future tại Đà Nẵng chỉ sau 3 ngày chính thức ra mắt địa bàn .

Theo thỏa thuận, Green Future sẽ bàn giao trước cho First Real 300 xe để cùng hợp tác thúc đẩy mô hình du lịch xanh, mang đến trải nghiệm di chuyển bền vững và tiện lợi cho khách hàng. Số xe còn lại sẽ được bàn giao bổ sung ngay trong năm 2025.

Toàn bộ đội xe sẽ do hai công ty thành viên của First Real trực tiếp vận hành, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt An Group và Công ty Cổ phần Green Motion, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và đồng bộ trong vận hành, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh tại Đà Nẵng.

Là đơn vị có thế mạnh trong phát triển bất động sản tại khu vực miền Trung và sở hữu hệ sinh thái du lịch đẳng cấp, First Real sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê xe và đưa đón khách bằng dàn ô tô điện VinFast thuê từ Green Future, qua đó góp phần giảm phát thải và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, First Real cũng sẽ kết hợp với các đơn vị lữ hành trong nước, quốc tế để mở rộng mạng lưới cho thuê ô tô điện Green Future, bổ sung các điểm giao nhận xe linh hoạt trong hệ sinh thái của First Real và Vingroup, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, nâng cao tiện ích và trải nghiệm.

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast.

Đà Nẵng là địa phương thứ ba Green Future chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe và kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với lợi thế là một địa phương phát triển mạnh về du lịch, nhu cầu thuê xe lớn, Đà Nẵng rất phù hợp với định hướng phát triển của Green Future nhằm thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, khuyến khích sống xanh trong cộng đồng.

Không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn dành cho cá nhân, Green Future còn đẩy mạnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để triển khai các gói thuê xe dài hạn, phù hợp với nhu cầu vận hành linh hoạt, bền vững.

Thông qua mô hình này, Green Future mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi xanh quy mô lớn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu Net Zero mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Green Future (GF) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cho thuê và kinh doanh xe điện cũ đã đổ bộ Đà Nẵng hôm 25/3.

Green Future (GF) làm gì tại Đà Nẵng?

Green Future được thành lập vào ngày 2/7/2024 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông sáng lập, nắm giữ 90% cổ phần. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Phạm Nhật Minh Hoàng – con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng.

Ban đầu, công ty tập trung vào kinh doanh xe ô tô điện VinFast và dịch vụ cho thuê xe tự lái. Đến ngày 15/1/2025, doanh nghiệp mở rộng sang thị trường xe điện đã qua sử dụng, tận dụng lợi thế thương hiệu và hệ sinh thái VinFast.

Cụ thể, ở mảng cho thuê xe, Green Future cung cấp dịch vụ linh hoạt cả ngắn ngày lẫn dài ngày, với loạt xe điện hiện đại và chất lượng cao như VinFast VF 3, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Về Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong các lĩnh vực Môi giới, tư vấn, phân phối bất động sản; Đầu tư kinh doanh bất động sản. Năm 2024, Công ty cổ phần Địa ốc First Real (mã: FIR) đề ra kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện 2023, lãi sau thuế 80 tỷ đồng, gấp 4,2 lần.

Trong quý I (1/10 – 31/12) niên độ 2023 – 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 54 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 9,7 tỷ đồng, giảm 34,4%.

Công ty gây chú ý khi đầu tư vào một số dự án như Khu tái định cư các dự án phường Điện Ngọc – Điện Dương, Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Biệt thự cao cấp La Rivière và Lamer), dự án Concordia Tower - Phú Yên…