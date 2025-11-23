Công ty con của Honda muốn đầu tư xây trường đua tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, hôm 18/11, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc quan trọng tại Tokyo với Công ty Honda Mobilityland - đơn vị thành viên của Tập đoàn Honda .

Tại đây, doanh nghiệp phía Nhật Bản đã chính thức trình bày đề án Trường đua Quốc tế Tây Ninh , hướng tới xây dựng một tổ hợp thể thao - giải trí - du lịch quy mô lớn trên 600 ha. Dự án được thiết kế để tổ chức các sự kiện quanh năm như đua ô tô, mô tô, drift, e-sports, lễ hội âm nhạc và triển lãm công nghệ, bảo đảm doanh thu ổn định và sức hút thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa (bên phải) làm việc với đại diện của Honda Mobilityland. Ảnh: Báo Tây Ninh

Với mục tiêu phát triển bền vững, dự án đặt ra các chỉ tiêu nghiêm ngặt về giảm phát thải, an toàn quốc tế, việc làm tạo ra, lượng khách nội – ngoại và hiệu quả quảng bá hình ảnh Tây Ninh trên truyền thông toàn cầu. Phía Honda Mobilityland kỳ vọng dự án sẽ đưa Tây Ninh trở thành điểm đến thể thao - giải trí mới của khu vực, tương tự mô hình Suzuka và Motegi tại Nhật Bản.

Sau khi nghe nhà đầu tư giới thiệu, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh giá cao đề xuất của Honda Mobilityland, đồng thời khẳng định Tây Ninh có điều kiện giao thông thuận lợi để triển khai các dự án quy mô lớn, kết nối trực tiếp với TP.HCM và các cửa khẩu quốc tế, giúp việc đi lại, vận chuyển và thu hút khách quốc tế thuận tiện.

Theo thông tin từ tỉnh Tây Ninh, sau chuyến công tác của tỉnh tại Nhật Bản, phía Honda Mobilityland sẽ sớm trực tiếp làm việc và khảo sát thực tế tại tỉnh nhằm cụ thể hóa kế hoạch đầu tư và mở đường cho dự án sớm được triển khai. Tỉnh Tây Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, thủ tục và hạ tầng để dự án có thể nhanh chóng được triển khai.

Trường đua Suzuka do Honda Mobilityland quản lý là nơi diễn ra nhiều giải đua quốc tế như F1 và MotoGP.

Honda Mobilityland – đơn vị thành viên của Tập đoàn Honda – hiện là một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ di chuyển và thể thao, đang hoạt động tại hơn 150 quốc gia. Công ty này hiện quản lý hai trường đua lớn tại Nhật Bản là Suzuka Circuit và Mobility Resort Motegi, đón trung bình lần lượt 1,6 triệu và 1 triệu lượt khách mỗi năm.

Nếu được hiện thực hóa, dự án Trường đua Quốc tế Tây Ninh sẽ mở ra cơ hội mới để đưa các giải đua xe hàng đầu thế giới như MotoGP và F1 về Việt Nam. Trong quá khứ, Hà Nội từng xây dựng đường đua F1 nằm cạnh sân vận động Mỹ Đình để tổ chức chặng đua năm 2020 nhưng sau đó bị hủy do dịch COVID-19.