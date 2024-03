Khởi tố, bắt tạm giam các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 03 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 07/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố các cá nhân.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, gồm:

Bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Hoàng Thị Thuý Lan và Lê Duy Thành. Ảnh: Bộ Công an

Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự và 5 đối tượng khác.

Các bị can (từ trái qua): Cao Khoa và Đặng Văn Minh. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bắt tạm giam với 6 nghi can trong đó có Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1977; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cùng 4 người khác.

Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Bộ Công an

Đặc biệt, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Phó Tổng giám đốc của công ty Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4/12.

2 dự án ở Vĩnh Phúc gây thiệt hại 640 tỷ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Công ty Phúc Sơn hoạt động từ 2004, là công ty vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, công ty này "vươn mình mạnh mẽ" khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng.

Theo báo Dân Việt, tại Vĩnh Phúc, DN này đã thực hiện khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.668 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn sở hữu dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường. Tiếp đó, Tập đoàn Phúc Sơn cũng là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng - Vĩnh Tường có diện tích 30,2 ha, trong đó đất ở là 12,6 ha, đất công trình dịch vụ thương mại là 1.384m2... với tổng số 400 căn.

Cùng với đó, Phúc Sơn cũng làm dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng trị giá 1.500 tỷ đồng. Ngoài những dự án trên, tại đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn còn thực hiện khu nhà ở cho người thu nhập thấp 15 tầng tại thành phố Vĩnh Yên; cụm công nghiệp Thổ Tang gần 36ha.

Những dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an gần đây đã yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hồ sơ liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo ghi nhận của PV báo Người lao động, tại địa bàn này, Tập đoàn Phúc Sơn cùng các công ty thành viên đã thực hiện 4 công trình và dự án lớn gồm: dự án đường ven sông Trà Khúc với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2012, khu đô thị Bàu Giang với số vốn 3.318 tỷ đồng, khu đô thị công nghiệp Dung Quất 2.000 tỷ đồng và nhà máy nước Quảng Ngãi với vốn đầu tư 540 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất, vào năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (một thành viên của Công ty Phúc Sơn) để phát triển dự án nhà máy nước Quảng Ngãi tại xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa với diện tích khoảng 14ha và tổng vốn đầu tư là 540 tỷ đồng.

Cuối cùng, một thành viên khác của Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, đã được tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án khu đô thị Bàu Giang tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa và phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Dự án này có tổng diện tích hơn 49ha, tổng vốn đầu tư là 3.318 tỷ đồng và hiện tại vẫn là một khu đất trống không được sử dụng.

