Công ty có 5 dấu hiệu này mà còn kêu chán, nói thật: Bạn quá viển vông rồi!

Có những giai đoạn đi làm, bản thân uể oải đến mức mở laptop lên rồi chỉ muốn đóng lại luôn. Deadline dồn dập, họp hành triền miên, áp lực KPI không buông tha. Đó là tình trạng không của riêng ai, đi làm càng lâu thì càng dễ gặp những lúc chán nản như vậy.

Tuy nhiên, không phải cứ thấy chán là nên nghỉ việc. Bởi như vậy không khác nào tự dồn bản thân vào thế khó, nhất là trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn còn đang diễn ra như lúc này. Nếu mệt, hãy cố tìm cách cân bằng thay vì coi tờ đơn xin nghỉ như giải pháp duy nhất.

Với những công ty có 5 dấu hiệu dưới đây, cố gắng đồng nghĩa với phát triển, thăng tiến.

1. Áp lực đi kèm với sự công bằng

Mệt vì làm nhiều khác hoàn toàn với mệt vì cảm giác bất công. Một công ty tốt có thể đòi hỏi cao, thậm chí rất cao, nhưng cách họ đánh giá và ghi nhận luôn rõ ràng. Ai làm tốt được tăng lương, tăng thưởng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ở đó, KPI không phải để dọa, mà là thước đo để cùng tiến lên. Sếp không thiên vị người “hợp gu”, cũng không bỏ rơi người ít nói. Bạn có thể vất vả, nhưng không phải vất vả trong cảm giác ấm ức. Cái mệt đó có giá, vì bạn biết mình đang tham gia vào một “cuộc chơi” công bằng.

2. Sếp khó tính nhưng có tâm và có tầm

Nhiều người nghỉ việc vì sếp, không phải vì công ty. Nhưng nếu gặp được một người quản lý vừa khó tính vừa có năng lực, đó lại là một “món quà”.

Sếp tốt không chiều nhân viên, nhưng luôn đứng ra bảo vệ khi cần. Họ yêu cầu cao vì họ hiểu việc, và họ sẵn sàng chỉ cho bạn cách làm tốt hơn thay vì chỉ trích suông. Những buổi họp có thể căng thẳng, những lần chỉnh sửa feedback có thể nhiều, nhưng sau mỗi lần như vậy, bạn nhận ra mình “lên tay” thật.

Quan trọng hơn, họ không đẩy nhân viên hay cấp dưới ra làm lá chắn. Khi có vấn đề, họ nhận trách nhiệm; khi có thành công, họ chia phần. Làm dưới một người như vậy, mệt nhưng đáng.

3. Bạn nhìn thấy cơ hội phát triển rõ ràng

Có những nơi lương ổn, việc đều, đồng nghiệp vui vẻ, nhưng 3 năm sau bạn vẫn làm đúng một việc như ngày đầu. Sự ổn định đó đôi khi là cái bẫy.

Một công ty đáng gắn bó là nơi bạn thấy được con đường phía trước. Không cần quá hào nhoáng, nhưng phải có lộ trình: lên vị trí cao hơn, mở rộng kỹ năng, tham gia dự án lớn hơn. Bạn được trao cơ hội thử sức, dù có thể chưa hoàn hảo.

Mỗi năm nhìn lại, bạn thấy CV của mình “dày” hơn, tư duy khác đi, tầm nhìn rộng hơn. Cái mệt khi phải học thêm, làm thêm, chịu trách nhiệm nhiều hơn thực ra là khoản đầu tư cho chính mình.

4. Văn hóa lành mạnh, không chia bè kéo cánh

Không gì khiến người ta kiệt sức bằng việc phải “đọc vị” từng ánh mắt, từng câu nói sau lưng. Một môi trường quá nhiều “drama” sẽ bào mòn năng lượng nhanh hơn bất kỳ deadline nào.

Công ty đáng để ở lại là nơi thông tin được chia sẻ tương đối minh bạch. Quyết định quan trọng có lý do rõ ràng. Thay đổi chiến lược được giải thích, không phải truyền miệng. Bạn không cần thân với “phe” nào để được yên ổn làm việc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ở đó, năng lực quan trọng hơn quan hệ. Mọi người có thể cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh chuyên môn, không phải đấu đá cá nhân. Đi làm vốn đã đủ áp lực, nếu không phải đề phòng thêm điều gì, đó đã là một may mắn.

5. Công ty tăng trưởng và bạn cũng phát triển theo

Khi công ty phát triển, cơ hội tự nhiên nhiều hơn. Bạn có thể tham gia những dự án chưa từng làm, được thử vai trò mới, được đặt vào bối cảnh công việc và trọng trách lớn hơn. Thậm chí có lúc phải làm việc gấp đôi, nhưng bạn hiểu vì sao mình làm vậy.

Quan trọng nhất, sự tăng trưởng đó phản ánh vào bạn: kỹ năng cứng vững hơn, kỹ năng mềm sắc hơn, tư duy kinh doanh rõ hơn. Sau vài năm, bạn không chỉ có thêm tiền, mà còn có thêm “đẳng cấp”. Nếu một ngày phải rời đi, bạn cũng rời đi với giá trị cao hơn rất nhiều.

Đi làm không bao giờ là chuyện nhẹ nhàng hoàn toàn. Ở đâu cũng có mệt, có áp lực nhưng nếu nơi bạn đang làm có 5 dấu hiệu trên, thì cảm giác mệt đó thực sự đáng giá, thậm chí nhiều người ngoài kia còn đang ước “được mệt như bạn”.