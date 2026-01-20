Công ty cho nhân viên nghỉ sớm cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc, tặng thêm suất thịt kho tàu gây sốt MXH

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sống trong không khí bóng đá nóng hơn bao giờ hết khi ngày 20/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trận đại chiến với U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á. Giữa lúc MXH sục sôi tình yêu đội tuyển, một công ty may mặc bất ngờ “chiếm spotlight” khi ra thông báo cho toàn thể nhân viên… tan làm sớm để cổ vũ bóng đá, chưa hết còn tặng thêm món thịt kho tàu làm nức lòng người lao động. Đọc xong ai cũng chỉ biết thốt lên: “Công ty nhà người ta!”.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc vào 22h30 tối 20/1 tại bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Theo nội dung thông báo được lan truyền trên mạng xã hội, ban lãnh đạo công ty này cho biết theo kế hoạch ban đầu, ngày mai 20/1, công ty có lịch tăng ca. Tuy nhiên, do ĐT U23 Việt Nam thi đấu bán kết gặp U23 Trung Quốc, sự kiện được ví là “8 năm mới có 1 lần”, nên công ty quyết định ưu tiên tạo điều kiện để anh em công nhân viên sống trọn với đam mê bóng đá.

Không chỉ cho về sớm để mọi người kịp giờ lên sóng cổ vũ U23 Việt Nam, công ty còn chơi lớn khi thông báo: bữa trưa ngày mai ngoài suất ăn thường lệ sẽ được bổ sung thêm món thịt kho tàu. Vừa được ăn ngon, vừa được xem bóng đá, combo này đúng là chân ái của dân công sở.

"Công ty xin thông báo, theo kế hoạch sản xuất, ngày mai công ty có lịch tăng ca. Tuy nhiên ngày mai ĐT U23 Việt Nam thi đấu bán kết gặp U23 Trung Quốc. Tăng ca thì tháng nào cũng có nhưng đội tuyển đá bán kết U23 châu Á thì 8 năm mới có 1 lần, vì vậy công ty quyết định ngày mai toàn thể cán bộ công nhân viên được về sớm để cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam. Bữa trưa ngày mai, ngoài suất ăn thường lệ, công ty bổ sung thêm món thịt kho tàu, chúc mọi người ăn ngon, cổ vũ hết mình, văn minh và an toàn", thông báo của một công ty đang viral trên MXH.

Dân mạng rần rần tạo trend ăn thịt kho tàu và cổ vũ U23 Việt Nam đá bán kết (Ảnh: MXH)

Khi thông báo được phát trên loa ở công sưởng, các công nhân đang cặm cụi làm việc ban đầu chăm chú lắng nghe, sau đó vỡ òa cảm xúc vui mừng, cùng nhau vỗ tay hoan hô.

Dân mạng sau khi đọc xong chỉ biết rần rần chia sẻ, để lại loạt bình luận như: “Cho hỏi công ty còn tuyển người không ạ?”, “Xem bóng đá mà có thịt kho tàu thì tinh thần lên hẳn!”, "Hòa cùng đam mê quốc dân, tuyệt",

Trong những ngày U23 Việt Nam bước vào thời khắc lịch sử, những hành động nhỏ nhưng đầy cảm xúc như thế này lại càng khiến tinh thần cổ vũ lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thôi thì tối mai, cả nước cùng hướng về U23 Việt Nam, ai ở nhà xem thì xem, ai được về sớm và ăn thịt kho tàu thì… nhớ cổ vũ gấp đôi.