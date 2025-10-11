Công ty chỉ 84 nhân viên nhưng thu về hơn 5.000 tỉ đồng lợi nhuận

Theo đó, trong Báo cáo tài chính Quý III/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX – HOSE) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỉ đồng, tăng 482% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 3.048 tỉ đồng và 2.449 tỉ đồng, cao gấp 9 lần cùng kỳ – mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

VIX lập kỷ lục lợi nhuận quý, vượt SCIC về hiệu quả nhân sự

Lũy kế 9 tháng, VIX đạt 6.178 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 5.116 tỉ đồng và sau thuế 4.123 tỉ đồng, tăng lần lượt 378% và hơn 640% so với cùng kỳ.

Với 84 nhân viên, bình quân mỗi người mang về lợi nhuận trước thuế gần 61 tỉ đồng, tương đương 6,77 tỉ đồng/tháng – mức cao nhất trên thị trường.

So sánh với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – doanh nghiệp có hiệu quả nhân sự hàng đầu trước đây, VIX vượt xa khi SCIC chỉ đạt lợi nhuận trước thuế bình quân 4,25 tỉ đồng/người/tháng trong nửa đầu năm.

Nhiều người cho rằng VIX là công ty có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam

Theo phân tích, lợi nhuận "khủng" của VIX chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh – dùng vốn của chính công ty để đầu tư cổ phiếu và tài sản tài chính. Khi thị trường thuận lợi, chỉ với một nhóm chuyên gia nhỏ, công ty có thể thu về hàng nghìn tỉ đồng lợi nhuận, vượt trội so với chi phí nhân sự. Hiện cổ phiếu VIX đang giao dịch quanh mức 38.100 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom. Với việc tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, VIX luôn hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng đem lại sự uy tín, an toàn và hiệu quả nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.