Công ty bất động sản của em trai ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục báo lỗ, nợ phải trả gần 4.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, Unity tiếp tục báo lỗ sau thuế 173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, Unity ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 2.916 tỷ đồng, trong khi đó hồi đầu năm ghi nhận đạt gần 3.090 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,37 lần, tương đương dư nợ ở mức 3.995 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,38 lần, tương đương dư nợ trái phiếu là 1.108 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Tổng tài sản của Unity đến cuối năm 2023 ghi nhận ở mức 6.911 tỷ đồng.

Về tình hình trái phiếu của doanh nghiệp này, theo thông tin từ HNX, hiện Unity đang có 2 lô trái phiếu là UNICH2124001 và UNICH2124002. Đây là 2 mã trái phiếu được phát hành vào những tháng cuối năm 2021, có giá trị lần lượt là 416 tỷ đồng và 584 tỷ đồng.

Đây đều là các lô trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Lãi suất 12,5%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP chứng khoán Dầu khí.

Hồi cuối năm 2023, công ty đã kéo dài kỳ hạn 2 lô trái phiếu. Cụ thể, với lô trái phiếu 416 tỷ đồng, thời gian đáo hạn điều chỉnh kéo dài đến tháng 10/2026 thay vì năm 2024. Lãi phát sinh từ ngày 14/04/2023 đến hết 13/07/2025 sẽ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa trái chủ và Công ty. Còn từ ngày 14/07/2025 trở đi, trái chủ được thanh toán lãi 3 tháng/lần giống như trước đây.

Kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn cũng thay đổi. Bất động sản Unity sẽ mua lại theo 3 đợt; trong đó đợt 1 mua lại 100 triệu đồng (tính tại tháng thứ 26 kể từ ngày phát hành), đợt 2 mua lại 207.9 tỷ đồng (tại tháng thứ 48) và phần còn lại 208 tỷ đồng ở đợt 3 (tại tháng thứ 60).

Các cam kết về thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án cũng dời lại. Theo đó, thiết kế bản vẽ thi công của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kế hoạch cũ là quý 4/2021) cùng giấy phép xây dựng hạ tầng và công trình của dự án (kế hoạch cũ là quý 1/2022) điều chỉnh dự kiến hoàn thành trong quý 1/2024.

Thời gian hoàn thành biên bản nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đối với phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đổi thành từ quý 2/2024 trở đi (kế hoạch cũ là từ quý 3/2022).

Ngoài ra còn một số điều chỉnh khác. Chẳng hạn, dòng tiền thu từ bán hàng các sản phẩm tại dự án phải phù hợp với báo cáo bán hàng của Công ty Bình An/Công ty môi giới thay vì phù hợp với danh sách khách hàng đăng ký kinh doanh, mua bán, cho thuê như trước.

Lô trái phiếu mã UNICH2124001 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn tại Công ty TNHH Du lịch Bình An để thông qua đó sở hữu dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu – Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Du lịch Bình An làm chủ đầu tư.

Tương tự với lô trái phiếu 584 tỷ đồng mã UNICH2124002, phát hành ngày 04/11/2021 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Lake để thông qua đó sở hữu dự án khu resort Hoàn Vũ – Hồ Tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do CTCP Hoàn Vũ làm chủ đầu tư.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian đáo hạn đến tháng 11/2026, lãi phát sinh của lô trái phiếu này, từ ngày 04/05/2023 đến ngày 03/08/2025, sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc lãi thu trước hạn theo thỏa thuận giữa trái chủ và Bất động sản Unity. Từ ngày 04/08/2025, trái chủ sẽ được thanh toán 3 tháng/lần.

Công ty sẽ mua lại theo các đợt gồm đợt 1 (tại tháng thứ 25 kể từ ngày phát hành) 100 triệu đồng, đợt 2 (tại tháng thứ 48) là 291.9 tỷ đồng, phần còn lại 292 tỷ đồng vào đợt 3 (tại tháng thứ 60).

Thời gian phê duyệt gia hạn dự án dự kiến kéo dài đến quý 1/2025 (kế hoạch cũ là quý 4/2021); hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công của cấp có thẩm quyền trong quý 1/2024 (kế hoạch cũ là quý 1/2022) và giấy phép xây dựng hạ tầng và công trình trong quý 2/2024 (kế hoạch cũ là quý 1/2022); hợp đồng thuê môi trường rừng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kéo dài đến quý 3/2024 (kế hoạch cũ là quý 1/2022); quyết định chủ trương đầu tư dự kiến đến quý 4/2025; quyết định phê duyệt 1/500 tại khu B (khu rừng) trong quý 1/2025; biên bản nghiệm thu đối với phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo dự án sẽ từ quý 2/2024 (kế hoạch cũ là từ quý 3/2022).

Đồng thời, Bất động sản Unity cam kết cung cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án Bình Châu – Phước Bửu và chủ trương đầu tư của dự án Hoàn Vũ – Hồ Tràm, chậm nhất lần lượt vào quý 3/2024 và quý 4/2025.

Được biết, Bất động sản Unity là công ty con của Novaland, được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi CTCP Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng. Hiện tại, Novaland đang sở hữu 99,98% vốn tại Unity, người đại diện là ông Bùi Đạt Chương.