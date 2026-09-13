Công trình xây mới tại hồ Gươm đều được xin ý kiến nhân dân

Việc xây dựng bất kỳ công trình mới nào tại khu vực hồ Gươm đều được tính toán kỹ và xin ý kiến nhân dân. Đây là nhấn mạnh của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khi kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận, tại Trung tâm Thông tin Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng diễn ra sáng 12/9.

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