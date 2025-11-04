Công trình vượt biển 800 tỷ của Việt Nam: Thi công thần tốc, khởi công và hợp long trong cùng một năm

Đáp án đúng là: B. Thuộc cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nối Vân Đồn và Tiên Yên, đầu tư gần 800 tỷ đồng, khởi công 04/01/2021
Giải thích: Cầu Vân Tiên dài hơn 1,5km thuộc dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh), nối liền hai huyện Vân Đồn và Tiên Yên, có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Cây cầu được khởi công ngày 04/01/2021 và được hợp long tháng 12/2021. Trong đó, riêng phần cầu có mức đầu tư đáng kể do yêu cầu kỹ thuật cao, vật liệu bền vững để chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo tuổi thọ công trình. Công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giao thông và kinh tế khu vực.
Đáp án đúng là: D. Là cầu dài nhất tỉnh, thi công trong chưa đầy một năm, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái còn 3 giờ
Giải thích: Cầu Vân Tiên là công trình mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển, đổi mới, trưởng thành của công nghệ thi công cầu đường Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bởi cầu Vân Tiên là cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh song lại thi công trong chưa đầy một năm (thường những cây cầu dạng này phải mất khoảng 3 năm mới có thể hoàn thành). Cầu Vân Tiên hoàn thành cùng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3 giờ; kết nối với các khu kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, phát huy Sân bay Vân Đồn; kết nối cửa ngõ giao thương của Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc; tạo động lực phát triển KT-XH, kết nối các khu kinh tế trọng điểm và thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến nghiên cứu đầu tư tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua.
Đáp án đúng là: D. Địa hình phức tạp, dòng nước thủy triều chảy xiết chênh lệch 3-5m, tầng đá dưới đáy sâu trên 17m
Giải thích: Trong quá trình triển khai, công trình được giới chuyên gia đánh giá là có độ khó cao do điều kiện địa hình, địa chất khu vực phức tạp, dòng nước thủy triều chảy xiết, chênh lệch 3-5 m. Ngoài ra còn yếu tố dưới đáy là tầng đá, chiều sâu mức nước trên 17 m (tương đương cầu Bãi Cháy). Do đó, việc định vị khoan nhồi, neo hệ thống nổi để phục vụ thi công cầu mất nhiều thời gian. Ban quản lý đã tham vấn ý kiến tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành, áp dụng tối đa công nghệ tiên tiến trong làm cầu hiện nay để thống nhất giải pháp thi công phù hợp. Đội thi công thực hiện khảo sát rất kỹ từng vị trí mũi khoan, thực hiện khoan mồi, thí nghiệm địa chất tại công trường, lựa chọn thời điểm thủy triều phù hợp để thi công cẩn trọng, kỹ lưỡng từng vị trí cọc.
Đáp án đúng là: C. Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, 3 nhịp chính giữa đúc hẫng cân bằng căng sau, nhịp dài nhất 90m, nhịp dẫn Super T
Giải thích: Cầu Vân Tiên được thiết kế dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, 3 nhịp chính giữa đúc hẫng cân bằng căng sau; nhịp dài nhất lên tới 90m, 2 nhịp còn lại mỗi nhịp dài 50m, các nhịp dẫn còn lại là Super T. Thiết kế này đảm bảo chịu lực tốt trong điều kiện địa chất phức tạp và dòng nước mạnh, kết hợp với vật liệu bền vững để chống chịu thời tiết khắc nghiệt, góp phần vào việc hoàn thành công trình nhanh chóng chỉ trong chưa đầy một năm.
Đáp án đúng là: D. Tham vấn chuyên gia, áp dụng công nghệ tiên tiến, khảo sát kỹ vị trí khoan nhồi và thí nghiệm địa chất
Giải thích: Ban quản lý đã tham vấn ý kiến tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành, áp dụng tối đa công nghệ tiên tiến trong làm cầu hiện nay để thống nhất giải pháp thi công phù hợp. Đội thi công thực hiện khảo sát rất kỹ từng vị trí mũi khoan, thực hiện khoan mồi, thí nghiệm địa chất tại công trường, lựa chọn thời điểm thủy triều phù hợp để thi công cẩn trọng, kỹ lưỡng từng vị trí cọc. Những giải pháp này giúp vượt qua độ khó cao từ địa hình phức tạp, dòng nước xiết và tầng đá sâu, đảm bảo an toàn và tuổi thọ công trình, đồng thời góp phần vào thành công của dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.