Công trình vượt biển 800 tỷ của Việt Nam: Thi công thần tốc, khởi công và hợp long trong cùng một năm

Giải thích: Cầu Vân Tiên dài hơn 1,5km thuộc dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh), nối liền hai huyện Vân Đồn và Tiên Yên, có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Cây cầu được khởi công ngày 04/01/2021 và được hợp long tháng 12/2021. Trong đó, riêng phần cầu có mức đầu tư đáng kể do yêu cầu kỹ thuật cao, vật liệu bền vững để chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo tuổi thọ công trình. Công trình mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giao thông và kinh tế khu vực.

A Thuộc cao tốc Uông Bí - Hạ Long, nối Tiên Yên và Móng Cái, đầu tư 1.000 tỷ đồng, khởi công 04/01/2022 B Thuộc cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nối Vân Đồn và Tiên Yên, đầu tư gần 800 tỷ đồng, khởi công 04/01/2021 C Thuộc cao tốc Móng Cái - Lạng Sơn, nối Hạ Long và Vân Đồn, đầu tư 600 tỷ đồng, khởi công 04/01/2019 D Thuộc cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, nối Vân Đồn và Hải Phòng, đầu tư 500 tỷ đồng, khởi công 04/01/2020

Hỏi 1: Cầu Vân Tiên thuộc dự án cao tốc nào, nối liền hai huyện nào ở Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần bao nhiêu và được khởi công ngày nào?

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Điểm đặc biệt nổi bật của Cầu Vân Tiên so với các công trình tương tự ở Quảng Ninh là gì, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy kinh tế?

A Là cầu rộng nhất tỉnh, thi công trong 18 tháng, kết nối Tiên Yên với Hải Phòng B Là cầu cao nhất tỉnh, thi công mất 2 năm, kết nối khu kinh tế Vân Đồn với Lạng Sơn C Là cầu ngắn nhất tỉnh, thi công mất 3 năm, kết nối sân bay Hạ Long với Móng Cái D Là cầu dài nhất tỉnh, thi công trong chưa đầy một năm, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái còn 3 giờ