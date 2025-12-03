Công trình Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng, cần 5 năm mới hoàn thành, được ứng dụng "tinh hoa" từ Nhật Bản

Giải thích: Dự án cầu Thanh Trì được khởi công từ năm 2002, thông xe năm 2007, tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Đây là cầu bêtông cốt thép dự ứng lực dài, rộng nhất VN ở thời điểm hoàn thành với chiều dài cầu chính vượt sông là 3.084m, rộng 33,1m.

Hỏi 1: Dự án cầu Thanh Trì được khởi công năm nào và thông xe năm nào, với tổng mức đầu tư khoảng bao nhiêu?

Giải thích: Cầu Thanh Trì, tổng chiều dài 12,8km. Đây là cầu bêtông cốt thép dự ứng lực với chiều dài cầu chính vượt sông là 3.084m, rộng 33,1m, có 6 làn xe chạy (4 làn cao tốc). Trong quá trình xây dựng cây cầu, nhiều đơn vị xây dựng của Việt Nam đã cùng với các nhà thầu chính Nhật Bản áp dụng thành công những công nghệ xây dựng cầu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Hỏi 2: Cầu Thanh Trì có tổng chiều dài bao nhiêu, và chiều dài cầu chính vượt sông là bao nhiêu với số làn xe chạy?

Giải thích: Trong quá trình xây dựng cây cầu, nhiều đơn vị xây dựng của Việt Nam tham gia liên danh như Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty XDCTGT1, Tổng công ty XDCTGT4, Vinaconex... đã cùng với các nhà thầu chính Nhật Bản áp dụng thành công những công nghệ xây dựng cầu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay: công nghệ đúc dầm cầu sử dụng đà giáo di động (MSS) lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam; công nghệ thi công bệ móng trụ cầu chính bằng vòng vây cọc ống thép; công nghệ đúc hẫng cân bằng dầm cầu chính liên tục chiều dài nhịp 130m. Đây là công nghệ đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới.

Hỏi 3: Các đơn vị xây dựng Việt Nam nào tham gia liên danh thi công cầu Thanh Trì cùng nhà thầu Nhật Bản?

Hỏi 4: Công nghệ đúc dầm cầu sử dụng đà giáo di động (MSS) được áp dụng như thế nào trong thi công cầu Thanh Trì?

A Sử dụng cốp pha cố định để đổ bê tông tại chỗ mà không di chuyển B Là tổ hợp cơ khí - kết cấu - thủy lực di chuyển dọc tuyến, mang sàn công tác và cốp pha để thi công dầm hộp bê tông cốt thép tại chỗ, tự trượt sang vị trí mới sau khi đạt cường độ C Chỉ áp dụng cho móng trụ bằng cọc bê tông, không dùng cho dầm D Kết hợp với đúc hẫng để tạo nhịp ngắn dưới 50m