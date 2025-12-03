Công trình Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng, cần 5 năm mới hoàn thành, được ứng dụng "tinh hoa" từ Nhật Bản

Đáp án đúng là: D. Khởi công 2002, thông xe 2007, đầu tư 5.700 tỷ đồng
Giải thích: Dự án cầu Thanh Trì được khởi công từ năm 2002, thông xe năm 2007, tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Đây là cầu bêtông cốt thép dự ứng lực dài, rộng nhất VN ở thời điểm hoàn thành với chiều dài cầu chính vượt sông là 3.084m, rộng 33,1m.
Đáp án đúng là: D. Tổng dài 12,8km, vượt sông 3.084m, 6 làn xe
Giải thích: Cầu Thanh Trì, tổng chiều dài 12,8km. Đây là cầu bêtông cốt thép dự ứng lực với chiều dài cầu chính vượt sông là 3.084m, rộng 33,1m, có 6 làn xe chạy (4 làn cao tốc). Trong quá trình xây dựng cây cầu, nhiều đơn vị xây dựng của Việt Nam đã cùng với các nhà thầu chính Nhật Bản áp dụng thành công những công nghệ xây dựng cầu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.
Đáp án đúng là: B. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty XDCTGT1, Tổng công ty XDCTGT4, Vinaconex
Giải thích: Trong quá trình xây dựng cây cầu, nhiều đơn vị xây dựng của Việt Nam tham gia liên danh như Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty XDCTGT1, Tổng công ty XDCTGT4, Vinaconex... đã cùng với các nhà thầu chính Nhật Bản áp dụng thành công những công nghệ xây dựng cầu tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay: công nghệ đúc dầm cầu sử dụng đà giáo di động (MSS) lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam; công nghệ thi công bệ móng trụ cầu chính bằng vòng vây cọc ống thép; công nghệ đúc hẫng cân bằng dầm cầu chính liên tục chiều dài nhịp 130m. Đây là công nghệ đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới.
Đáp án đúng là: B. Là tổ hợp cơ khí - kết cấu - thủy lực di chuyển dọc tuyến, mang sàn công tác và cốp pha để thi công dầm hộp bê tông cốt thép tại chỗ, tự trượt sang vị trí mới sau khi đạt cường độ
Giải thích: Đây là công nghệ đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. MSS là một tổ hợp cơ khí - kết cấu - thủy lực có khả năng di chuyển dọc tuyến công trình, mang theo sàn công tác và cốp pha để thi công dầm hộp bê tông cốt thép tại chỗ. Sau mỗi nhịp dầm được đổ xong và đạt đủ cường độ, toàn bộ hệ thống tự trượt sang vị trí tiếp theo và tiếp tục chu kỳ mới. Công nghệ đúc dầm cầu sử dụng đà giáo di động (MSS) lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam trong quá trình thi công cầu Thanh Trì.
Đáp án đúng là: D. Giải tỏa sức ép giao thông cho cầu Chương Dương, giảm lưu lượng xe tải nội thành
Giải thích: Cầu Thanh Trì sau khi đi vào khai thác cũng đã giải tỏa sức ép giao thông đè nặng lên cầu Chương Dương, đồng thời phân bổ và giảm bớt đáng kể lưu lượng xe, nhất là xe tải, lưu thông qua nội thành Thủ đô. Được đưa vào sử dụng cùng với Vành đai 3, cầu Thanh Trì nối quốc lộ 5 với quốc lộ 1 tạo thành chuỗi giao thông liên kết giữa vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và liên thông trục bắc-nam.