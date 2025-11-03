Công trình Việt Nam được đánh giá là độc bản, mang trong mình "ADN nước Ý": Riêng thép cần hơn 5.000 tấn

Giải thích: Cầu Hôn là công trình nghệ thuật được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group và thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba người Italia Marco Casamonti. Công trình được khởi công từ ngày 13/05/2021 và hoàn thành cuối năm 2022. Địa điểm xây dựng tại bờ Tây Nam Phú Quốc, trước đây thực chất là một đê đá chắn sóng biển. Từ khi nhận bản thiết kế, các kỹ sư xây dựng hàng đầu đã nghi hoặc về tính "bất khả thi" của công trình này, đồng thời tính toán mức độ tốn kém lên tới hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng so với việc xây dựng một cột trụ thẳng thông thường. Công trình mang tính biểu tượng cao với quy mô và khả năng phục vụ lớn.

Hỏi 1: Cầu Hôn là công trình nghệ thuật được đầu tư bởi tập đoàn nào, thiết kế bởi kiến trúc sư người Italia nào, và được khởi công từ ngày nào?

Hỏi 2: Điểm đặc biệt nổi bật của Cầu Hôn so với các công trình tương tự là gì, tạo nên biểu tượng độc bản cho du lịch Phú Quốc?

A Khối lượng thép 3000 tấn, vượt nhịp consorn 15m, phục vụ 5000 người B Khối lượng thép 4000 tấn, vượt nhịp consorn 20m, phục vụ 8000 người C Khối lượng thép hơn 5000 tấn bằng nửa tháp Eiffel, vượt nhịp consorn 25m kỷ lục D Khối lượng thép 6000 tấn, vượt nhịp consorn 30m, phục vụ 12000 người