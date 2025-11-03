Công trình Việt Nam được đánh giá là độc bản, mang trong mình "ADN nước Ý": Riêng thép cần hơn 5.000 tấn

Đáp án đúng là: B. Đầu tư bởi Sun Group, thiết kế bởi Marco Casamonti, khởi công 13/05/2021
Giải thích: Cầu Hôn là công trình nghệ thuật được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group và thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba người Italia Marco Casamonti. Công trình được khởi công từ ngày 13/05/2021 và hoàn thành cuối năm 2022. Địa điểm xây dựng tại bờ Tây Nam Phú Quốc, trước đây thực chất là một đê đá chắn sóng biển. Từ khi nhận bản thiết kế, các kỹ sư xây dựng hàng đầu đã nghi hoặc về tính "bất khả thi" của công trình này, đồng thời tính toán mức độ tốn kém lên tới hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng so với việc xây dựng một cột trụ thẳng thông thường. Công trình mang tính biểu tượng cao với quy mô và khả năng phục vụ lớn.
Đáp án đúng là: C. Khối lượng thép hơn 5000 tấn bằng nửa tháp Eiffel, vượt nhịp consorn 25m kỷ lục
Giải thích: Điểm đặc biệt của Cầu Hôn là tổng khối lượng thép ước tính để xây dựng lên tới hơn 5000 tấn, tương đương một nửa tháp Eiffel. Mặt cầu và đường dạo có thể phục vụ khoảng 10.000 người cùng lúc. Đặc biệt, hai đầu mũi của Cầu Hôn có vượt nhịp consorn (dạng kết cấu cầu theo phương ngang, chỉ cố định ở một đầu, một đầu tự do) lên đến 25m – kỷ lục chưa từng có tiền lệ của một cây cầu đi bộ trên biển. Đây là thách thức không nhỏ đối với đội ngũ kết cấu sư, nơi vẻ đẹp kiến trúc được tạo nên từ sức mạnh của kỹ thuật và công nghệ, mang tới cho du lịch Phú Quốc và Việt Nam một biểu tượng độc bản.
Đáp án đúng là: D. Kính siêu trong độ trong 96% thay vì 70% thông thường, tôn vinh con người
Giải thích: Ngay ở phần mũi Cầu Hôn, các kiến trúc sư yêu cầu phải sử dụng kính siêu trong, với độ trong suốt lên tới 96% thay vì độ trong 70% thông thường, để tạo nên cảm giác tàng hình cho lớp kính. Một chữ “siêu” này đã đội kinh phí xây dựng lên rất lớn, song sẽ thực hiện được dụng ý thiết kế, đặt con người ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất. Phần mũi cầu sử dụng kính siêu trong này tạo hiệu ứng đặc biệt, kết hợp hài hòa với kết cấu consorn thách thức ở hai đầu mũi, giúp công trình vượt qua nghi hoặc ban đầu của các kỹ sư xây dựng về tính khả thi.
Đáp án đúng là: C. Chỉ cố định một đầu một đầu tự do, vượt nhịp 25m kỷ lục, 400 tấn mỗi bên
Giải thích: Hai đầu mũi của Cầu Hôn có vượt nhịp consorn (dạng kết cấu cầu theo phương ngang, chỉ cố định ở một đầu, một đầu tự do) lên đến 25m – kỷ lục chưa từng có tiền lệ của một cây cầu đi bộ trên biển. Tổng lượng kết cấu consorn mỗi bên lên tới 400 tấn, tương đương việc nén 40 chiếc xe bus và treo chênh vênh giữa biển bằng 2 trụ nghiêng. Với kết cấu trụ nghiêng này, Cầu Hôn đã tạo nên điều chưa từng có trong tiền lệ một cây cầu đi bộ trên biển. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ kết cấu sư, nơi vẻ đẹp kiến trúc được tạo nên từ sức mạnh của kỹ thuật và công nghệ, dù tốn kém hàng chục đến trăm tỷ đồng so với giải pháp cột trụ thẳng thông thường. Giải pháp này được bổ sung bởi hệ thống chiếu sáng tiên tiến để hoàn thiện vẻ đẹp tổng thể.
Đáp án đúng là: B. Hệ thống LED Dynamics, ánh sáng bật mềm mại tự do như ngọn lửa và cánh tiên
Giải thích: Hệ thống chiếu sáng LED Dynamics tại Cầu Hôn cho phép ánh sáng trên cầu bật lên mềm mại, tự do như những ngọn lửa. Trong ráng chiều, những luồng sáng như phát ra từ đôi cánh của những nàng tiên, đẹp tựa trong cổ tích. Có lẽ cũng bởi vậy, kiến trúc sư trưởng Marco Casamonti khẳng định: “Vượt trên công năng của một cây cầu thông thường, đây là một công trình của giấc mơ”. Hệ thống này hoàn thiện sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao cấp, tôn vinh giá trị biểu tượng của Cầu Hôn như một kiệt tác kiến trúc trên biển Phú Quốc.