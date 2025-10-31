Công trình Việt Nam chọn cách làm đi ngược với thế giới, phải sang tận Trung Quốc để học hỏi công nghệ

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Dự án cầu Thuận Phước được khởi công và khánh thành vào những tháng nào, có chiều dài tổng thể bao nhiêu mét và tổng mức đầu tư là bao nhiêu? A Khởi công tháng 2/2019, khánh thành tháng 11/2003, dài 1.500m, đầu tư 500 tỉ đồng B Khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 2.119m, đầu tư hơn 998 tỉ đồng C Khởi công tháng 2/2019, khánh thành tháng 11/2003, dài 2.000m, đầu tư 1.000 tỉ đồng D Khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 1.800m, đầu tư 800 tỉ đồng Đáp án đúng là: B. Khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 2.119m, đầu tư hơn 998 tỉ đồng Giải thích: Dự án cầu Thuận Phước được khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 2.119m (phần treo dây văng 655m ngoài đường dẫn và cầu BT dự ứng lực), bắc ngang vịnh biển Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 998,461 tỉ đồng. Đây là một trong những cây cầu dây văng hiện đại, dài nhất Việt Nam, khởi công chưa đầy 3 năm sau cầu Sông Hàn, nối mạch đường ven vịnh với tuyến ven biển đông vào Hội An.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Thách thức lớn nhất khi xây dựng cầu Thuận Phước là gì? A Địa chất đơn giản, thời tiết thuận lợi, không cần thay đổi công nghệ B Phương án hầm dễ dàng, không có vấn đề khí động học gió ngang C Tầng địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi thay đổi công nghệ và thí nghiệm ổn định gió D Thi công nhanh chóng, chỉ mất 1 năm móng trụ, không gặp đá gãy vỡ Đáp án đúng là: C. Tầng địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi thay đổi công nghệ và thí nghiệm ổn định gió Giải thích: Làm một cây cầu bắc qua cửa sông là phương án vô cùng phức tạp vì vấn đề kỹ thuật lẫn điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do vậy, nhiều nước trên thế giới nghiêng về giải pháp làm hầm. Nhưng một khi đã chọn phương án dây võng “đường cao gió mạnh”, những thách thức về khí động học tác động lên mặt cầu phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa tác động của gió ngang.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Trong thi công cầu Thuận Phước, công nghệ nào được thay đổi do địa chất phức tạp, và thí nghiệm ổn định được thực hiện ở đâu? A Giữ công nghệ Trung Quốc cho cọc Ø1.5m sâu 50m, thí nghiệm ở Hàn Quốc trên mô hình 1/5 B Thay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc cho cọc Ø2.5m sâu 70m, thí nghiệm ở Trung Quốc trên mô hình 1/10 C Thay từ Hàn Quốc sang Trung Quốc cho cọc Ø2m sâu 60m, thí nghiệm ở Việt Nam trên mô hình 1/20 D Giữ công nghệ Hàn Quốc cho cọc Ø3m sâu 80m, thí nghiệm ở Nhật Bản trên mô hình 1/15 Đáp án đúng là: B. Thay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc cho cọc Ø2.5m sâu 70m, thí nghiệm ở Trung Quốc trên mô hình 1/10 Giải thích: Do gặp khó khăn vì tầng địa chất phức tạp, công trình buộc phải thay đổi từ công nghệ Trung Quốc áp dụng cho hai trụ cầu chính bằng công nghệ Hàn Quốc để ép cọc khoan nhồi đường kính 2,5m xuống cách mặt nước biển 70m. Để cho ra được những dầm hộp thép nhịp chính, đơn vị thiết kế phải sang tận Trung Quốc làm thí nghiệm ổn định động lực học trên mô hình tỉ lệ 1/10 nhằm tìm ra hệ số tính ổn định gió.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Công nghệ thi công dầm và đổ bê tông của cầu Thuận Phước có những đặc điểm nào? A Dầm hộp bê tông nén, đổ bê tông 2 lần mặt cắt, không dùng RM2000 của Áo B Dầm hộp thép bản trực hướng 655m, đổ bê tông 1 lần toàn mặt cắt, dùng RM2000 của Áo C Dầm hộp thép cong 500m, đổ bê tông 3 lần trên đà giáo, không liên tục dự ứng lực D Dầm hộp bê tông dài 700m, đổ bê tông nén riêng, dùng phần mềm TDV Nhật Đáp án đúng là: B. Dầm hộp thép bản trực hướng 655m, đổ bê tông 1 lần toàn mặt cắt, dùng RM2000 của Áo Giải thích: Đây là cầu dây văng đầu tiên với dầm hộp thép được cấu tạo dạng bản trực hướng với tổng chiều dài 655m. Đội ngũ thi công còn làm chủ hoàn toàn công nghệ cầu treo dây văng khẩu độ lớn và dầm bê tông dự ứng lực liên tục đúc trên đà giáo. Nhất là công nghệ đổ bê tông 1 lần trên toàn mặt cắt; làm chủ được công nghệ tính toán dầm bê tông cốt thép liên tục bằng RM2000 của hãng TDV (Áo); nắm được yêu cầu tính toán, chi tiết các kết cấu mới, khá phức tạp như cọc khoan nhồi đường kính lớn, giếng chìm, mố neo khổ lớn, dầm hộp thép... và đặc biệt là việc mạnh dạn liên danh liên kết với các đối tác có trình độ để tạo ra các sản phẩm có công nghệ cao và phức tạp.