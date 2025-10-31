Công trình Việt Nam chọn cách làm đi ngược với thế giới, phải sang tận Trung Quốc để học hỏi công nghệ

Đáp án đúng là: B. Khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 2.119m, đầu tư hơn 998 tỉ đồng
Giải thích: Dự án cầu Thuận Phước được khởi công tháng 11/2003, khánh thành tháng 2/2019, dài 2.119m (phần treo dây văng 655m ngoài đường dẫn và cầu BT dự ứng lực), bắc ngang vịnh biển Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 998,461 tỉ đồng. Đây là một trong những cây cầu dây văng hiện đại, dài nhất Việt Nam, khởi công chưa đầy 3 năm sau cầu Sông Hàn, nối mạch đường ven vịnh với tuyến ven biển đông vào Hội An.
Đáp án đúng là: C. Tầng địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi thay đổi công nghệ và thí nghiệm ổn định gió
Giải thích: Làm một cây cầu bắc qua cửa sông là phương án vô cùng phức tạp vì vấn đề kỹ thuật lẫn điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do vậy, nhiều nước trên thế giới nghiêng về giải pháp làm hầm. Nhưng một khi đã chọn phương án dây võng “đường cao gió mạnh”, những thách thức về khí động học tác động lên mặt cầu phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa tác động của gió ngang.
Đáp án đúng là: B. Thay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc cho cọc Ø2.5m sâu 70m, thí nghiệm ở Trung Quốc trên mô hình 1/10
Giải thích: Do gặp khó khăn vì tầng địa chất phức tạp, công trình buộc phải thay đổi từ công nghệ Trung Quốc áp dụng cho hai trụ cầu chính bằng công nghệ Hàn Quốc để ép cọc khoan nhồi đường kính 2,5m xuống cách mặt nước biển 70m. Để cho ra được những dầm hộp thép nhịp chính, đơn vị thiết kế phải sang tận Trung Quốc làm thí nghiệm ổn định động lực học trên mô hình tỉ lệ 1/10 nhằm tìm ra hệ số tính ổn định gió.
Đáp án đúng là: B. Dầm hộp thép bản trực hướng 655m, đổ bê tông 1 lần toàn mặt cắt, dùng RM2000 của Áo
Giải thích: Đây là cầu dây văng đầu tiên với dầm hộp thép được cấu tạo dạng bản trực hướng với tổng chiều dài 655m. Đội ngũ thi công còn làm chủ hoàn toàn công nghệ cầu treo dây văng khẩu độ lớn và dầm bê tông dự ứng lực liên tục đúc trên đà giáo. Nhất là công nghệ đổ bê tông 1 lần trên toàn mặt cắt; làm chủ được công nghệ tính toán dầm bê tông cốt thép liên tục bằng RM2000 của hãng TDV (Áo); nắm được yêu cầu tính toán, chi tiết các kết cấu mới, khá phức tạp như cọc khoan nhồi đường kính lớn, giếng chìm, mố neo khổ lớn, dầm hộp thép... và đặc biệt là việc mạnh dạn liên danh liên kết với các đối tác có trình độ để tạo ra các sản phẩm có công nghệ cao và phức tạp.
Đáp án đúng là: B. Nối mạch đường ven vịnh với ven biển đông vào Hội An, hiệu quả kinh tế - xã hội cao
Giải thích: Với chính sách hướng biển lúc bấy giờ, cầu Thuận Phước được xem là một mắt xích quan trọng cho tuyến đường vành đai ven biển thành phố phục vụ du lịch. Đến nay, cầu Thuận Phước đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cây cầu như bước ra từ trong huyền thoại, vắt qua sông Hàn nơi tiếp giáp cửa biển. Từ mọi góc độ, cầu Thuận Phước có dáng vẻ hiện đại, lộng lẫy và quyến rũ. Hàng ngày dòng người và xe cộ qua cầu tấp nập đã khẳng định được tính hiệu quả, tầm quan trọng và ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội của cây cầu đối với sự phát triển của thành phố biển lớn nhất miền Trung này.