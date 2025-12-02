HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công trình Việt chọn công nghệ nội địa thay vì của Nhật, làm điều thế giới chưa nghĩ tới: Kết quả bất ngờ

Minh Anh |

Sau hơn 4 thập kỷ, dự án này vẫn đang phục vụ người dân.

Quizz Cầu Chương Dương – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Cầu Chương Dương bắc qua sông nào?

Đáp án đúng là: B. Sông Hồng

Giải thích: Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng. Đây là cây cầu đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực để làm công trình cầu lớn. Lần đầu tiên, đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước tự thiết kế, tự thi công một công trình có quy mô lớn và phức tạp. Thành công này không những tạo nên niềm tin mạnh mẽ vào năng lực nội tại, mà còn truyền cảm hứng cho hàng loạt công trình sau này như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vĩnh Tuy.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Ngày khởi công xây dựng cầu Chương Dương là ngày nào?

Đáp án đúng là: C. 10/10/1983

Giải thích: Ngày 10/10/1983, cầu được khởi công xây dựng, đưa vào sử dụng ngày 30/6/1985. Thời gian thi công cầu chỉ là 1 năm 9 tháng, vượt tiến độ 12 tháng. Đây là cây cầu đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực để làm công trình cầu lớn.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Ý tưởng thiết kế ban đầu của cầu Chương Dương là gì?

Đáp án đúng là: C. Cầu treo với 3 nhịp chính vượt sông

Giải thích: Ban đầu, cầu Chương Dương được xây dựng trên ý tưởng thiết kế là cầu treo với 3 nhịp chính vượt sông. Để làm được cầu này, điều quan trọng nhất là phải đóng được cọc của các trụ nhịp chính xuống sông Hồng ở độ sâu khoảng 60m. Lúc bấy giờ, Bộ GTVT - Bưu điện chủ trương xây dựng một cầu công nghệ Nhật Bản. Tuy nhiên, một ý kiến đề xuất xây một cây cầu sắt vĩnh cửu với tốc độ làm cầu treo, tận dụng khối lượng sắt thép, vật tư làm cầu Thăng Long còn thừa. Để các dầm sắt này phù hợp khổ cầu, đội thi công đã ‘chế sửa' lại theo cách riêng mà trên thế giới chưa từng làm.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Cầu Chương Dương được xây dựng bằng vật liệu và công nghệ gì?

Đáp án đúng là: A. Bê tông cốt thép dự ứng lực

Giải thích: Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, một kỹ thuật tiên tiến thời bấy giờ. So với cầu Long Biên được xây dựng bằng thép, cầu Chương Dương có khả năng chịu lực tốt hơn, phù hợp với lưu lượng giao thông lớn. Cầu được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, với các nhịp cầu bằng bê tông cốt thép vững chắc. Cầu Chương Dương có chiều dài 1.230m, gồm 21 nhịp, với 4 làn xe chạy.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Lưu lượng xe qua cầu Chương Dương hàng ngày hiện nay như thế nào so với thiết kế ban đầu?

Đáp án đúng là: D. Khoảng 95.000 lượt, gấp hơn 8 lần

Giải thích: Mỗi ngày, cầu Chương Dương có khoảng 95.000 lượt xe qua lại, gấp hơn 8 lần so với thiết kế. Kết quả kiểm định gần đây nhất, cầu chính vẫn bảo đảm khả năng chịu lực HL93 (mức cao nhất áp dụng cho cầu đường bộ hiện nay). Cánh gà hai bên cầu vẫn đủ khả năng chịu lực H6 (6 tấn) trong phạm vi 3,5m. Phần móng, trụ cũng đủ khả năng chịu lực.

