Công trình Việt chọn công nghệ nội địa thay vì của Nhật, làm điều thế giới chưa nghĩ tới: Kết quả bất ngờ

Giải thích: Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng. Đây là cây cầu đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực để làm công trình cầu lớn. Lần đầu tiên, đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước tự thiết kế, tự thi công một công trình có quy mô lớn và phức tạp. Thành công này không những tạo nên niềm tin mạnh mẽ vào năng lực nội tại, mà còn truyền cảm hứng cho hàng loạt công trình sau này như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vĩnh Tuy.

Hỏi 1: Cầu Chương Dương bắc qua sông nào?

Giải thích: Ngày 10/10/1983, cầu được khởi công xây dựng, đưa vào sử dụng ngày 30/6/1985. Thời gian thi công cầu chỉ là 1 năm 9 tháng, vượt tiến độ 12 tháng. Đây là cây cầu đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, vật lực để làm công trình cầu lớn.

Hỏi 2: Ngày khởi công xây dựng cầu Chương Dương là ngày nào?

Giải thích: Ban đầu, cầu Chương Dương được xây dựng trên ý tưởng thiết kế là cầu treo với 3 nhịp chính vượt sông. Để làm được cầu này, điều quan trọng nhất là phải đóng được cọc của các trụ nhịp chính xuống sông Hồng ở độ sâu khoảng 60m. Lúc bấy giờ, Bộ GTVT - Bưu điện chủ trương xây dựng một cầu công nghệ Nhật Bản. Tuy nhiên, một ý kiến đề xuất xây một cây cầu sắt vĩnh cửu với tốc độ làm cầu treo, tận dụng khối lượng sắt thép, vật tư làm cầu Thăng Long còn thừa. Để các dầm sắt này phù hợp khổ cầu, đội thi công đã ‘chế sửa' lại theo cách riêng mà trên thế giới chưa từng làm.

Đáp án đúng là: C. Cầu treo với 3 nhịp chính vượt sông

Hỏi 3: Ý tưởng thiết kế ban đầu của cầu Chương Dương là gì?

Giải thích: Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, một kỹ thuật tiên tiến thời bấy giờ. So với cầu Long Biên được xây dựng bằng thép, cầu Chương Dương có khả năng chịu lực tốt hơn, phù hợp với lưu lượng giao thông lớn. Cầu được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, với các nhịp cầu bằng bê tông cốt thép vững chắc. Cầu Chương Dương có chiều dài 1.230m, gồm 21 nhịp, với 4 làn xe chạy.

Hỏi 4: Cầu Chương Dương được xây dựng bằng vật liệu và công nghệ gì?

Hỏi 5: Lưu lượng xe qua cầu Chương Dương hàng ngày hiện nay như thế nào so với thiết kế ban đầu?

A Khoảng 50.000 lượt, đúng thiết kế B Khoảng 120.000 lượt, gấp 10 lần C Khoảng 70.000 lượt, gấp 5 lần D Khoảng 95.000 lượt, gấp hơn 8 lần