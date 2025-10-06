Công trình trị giá 400 triệu USD được hợp lực bởi Pháp và Nhật, làm được điều chưa từng thấy ở Việt Nam

Câu hỏi 1/6

Hỏi 1: Dự án Phú Mỹ 2.2 được chuyển giao cho đơn vị nào sau thời hạn hợp đồng BOT?

A. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sai B. Bộ Công Thương sai C. Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông sai D. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đúng

Đáp án đúng là: D. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Giải thích: Đây là dự án được thành lập từ một tổ hợp các tập đoàn thương mại và năng lượng, gồm: EDF (Pháp), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), JERA (Nhật Bản) và Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông vận hành. Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005. Đến nay, nhà máy này đã kết thúc thời hạn vận hành theo quy định tại Hợp đồng BOT để chuyển giao cho phía Việt Nam mà đại diện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).