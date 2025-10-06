Công trình trị giá 400 triệu USD được hợp lực bởi Pháp và Nhật, làm được điều chưa từng thấy ở Việt Nam

Đáp án đúng là: D. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Giải thích: Đây là dự án được thành lập từ một tổ hợp các tập đoàn thương mại và năng lượng, gồm: EDF (Pháp), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), JERA (Nhật Bản) và Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông vận hành. Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005. Đến nay, nhà máy này đã kết thúc thời hạn vận hành theo quy định tại Hợp đồng BOT để chuyển giao cho phía Việt Nam mà đại diện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Đáp án đúng là: B. Công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp
Giải thích: Nhà máy áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp tiên tiến, kết hợp tua bin khí và tua bin hơi để tối ưu hóa hiệu suất phát điện, tận dụng nhiệt thải từ tua bin khí để sản sinh hơi nước cho tua bin hơi, giúp tăng cường hiệu quả tổng thể lên đến 56% và giảm thiểu lãng phí năng lượng so với các công nghệ truyền thống.
Đáp án đúng là: C. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)
Giải thích: Đây là nhà máy điện chu trình hỗn hợp sử dụng LNG đầu tiên tại Việt Nam, khai thác nguồn khí thiên nhiên từ mỏ Nam Côn Sơn, cho phép đốt cháy sạch hơn, giảm phát thải NOx và SOx đáng kể, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch bằng cách tận dụng công nghệ hóa lỏng để vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu hiệu quả.
Đáp án đúng là: B. 56%
Giải thích: Với công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, nhà máy đạt hiệu suất lên đến 56%, cao hơn nhiều so với nhà máy nhiệt điện than thông thường (khoảng 30-35%), giúp tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất điện và hạn chế lượng khí thải CO2 ra môi trường, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững.
Đáp án đúng là: B. Lớp F (mô hình 9FAe)
Giải thích: Nhà máy được trang bị hai tổ máy tua bin khí General Electric 9FAe lớp F tiên tiến, kết hợp với một tua bin hơi lớp D11, cho phép vận hành ở nhiệt độ cao hơn, tăng công suất đầu ra lên 715 MW và cải thiện độ tin cậy hệ thống, đồng thời tích hợp hệ thống kiểm soát phát thải để tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Đáp án đúng là: B. Giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và hiệu ứng nhà kính
Giải thích: Bằng cách sử dụng LNG làm nhiên liệu chính và công nghệ chu trình hỗn hợp, nhà máy giảm thiểu đáng kể lượng khí thải CO2 (thấp hơn 50% so với than), hạn chế hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chứng minh rằng hiệu quả kinh tế có thể kết hợp hài hòa với các giải pháp công nghệ xanh bền vững.