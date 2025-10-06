HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công trình trị giá 400 triệu USD được hợp lực bởi Pháp và Nhật, làm được điều chưa từng thấy ở Việt Nam

Minh Anh |

Sử dụng công nghệ chu trình hỗn hợp tiên tiến, nhà máy đã góp phần tăng cường hiệu suất sản xuất điện, đáp ứng những nhu cầu về năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Câu hỏi 1/6
Hỏi 1: Dự án Phú Mỹ 2.2 được chuyển giao cho đơn vị nào sau thời hạn hợp đồng BOT?

Đáp án đúng là: D. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Giải thích: Đây là dự án được thành lập từ một tổ hợp các tập đoàn thương mại và năng lượng, gồm: EDF (Pháp), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), JERA (Nhật Bản) và Công ty TNHH Năng lượng Mê Kông vận hành. Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 4/2/2005. Đến nay, nhà máy này đã kết thúc thời hạn vận hành theo quy định tại Hợp đồng BOT để chuyển giao cho phía Việt Nam mà đại diện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


Câu hỏi 2/6
Hỏi 2: Công nghệ chính được sử dụng tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 là gì?

Đáp án đúng là: B. Công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp

Giải thích: Nhà máy áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp tiên tiến, kết hợp tua bin khí và tua bin hơi để tối ưu hóa hiệu suất phát điện, tận dụng nhiệt thải từ tua bin khí để sản sinh hơi nước cho tua bin hơi, giúp tăng cường hiệu quả tổng thể lên đến 56% và giảm thiểu lãng phí năng lượng so với các công nghệ truyền thống.

Câu hỏi 3/6
Hỏi 3: Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 sử dụng loại nhiên liệu công nghệ cao nào đầu tiên tại Việt Nam?

Đáp án đúng là: C. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Giải thích: Đây là nhà máy điện chu trình hỗn hợp sử dụng LNG đầu tiên tại Việt Nam, khai thác nguồn khí thiên nhiên từ mỏ Nam Côn Sơn, cho phép đốt cháy sạch hơn, giảm phát thải NOx và SOx đáng kể, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi năng lượng sạch bằng cách tận dụng công nghệ hóa lỏng để vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu hiệu quả.

Câu hỏi 4/6
Hỏi 4: Hiệu suất phát điện của Nhà máy Phú Mỹ 2.2 đạt mức nào nhờ công nghệ hiện đại?

Đáp án đúng là: B. 56%

Giải thích: Với công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, nhà máy đạt hiệu suất lên đến 56%, cao hơn nhiều so với nhà máy nhiệt điện than thông thường (khoảng 30-35%), giúp tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất điện và hạn chế lượng khí thải CO2 ra môi trường, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững.

Câu hỏi 5/6
Hỏi 5: Nhà máy Phú Mỹ 2.2 được trang bị loại tua bin khí nào từ General Electric?

Đáp án đúng là: B. Lớp F (mô hình 9FAe)

Giải thích: Nhà máy được trang bị hai tổ máy tua bin khí General Electric 9FAe lớp F tiên tiến, kết hợp với một tua bin hơi lớp D11, cho phép vận hành ở nhiệt độ cao hơn, tăng công suất đầu ra lên 715 MW và cải thiện độ tin cậy hệ thống, đồng thời tích hợp hệ thống kiểm soát phát thải để tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Câu hỏi 6/6
Hỏi 6: Lợi ích công nghệ môi trường nổi bật của Phú Mỹ 2.2 so với nhà máy nhiệt điện than là gì?

Đáp án đúng là: B. Giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và hiệu ứng nhà kính

Giải thích: Bằng cách sử dụng LNG làm nhiên liệu chính và công nghệ chu trình hỗn hợp, nhà máy giảm thiểu đáng kể lượng khí thải CO2 (thấp hơn 50% so với than), hạn chế hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chứng minh rằng hiệu quả kinh tế có thể kết hợp hài hòa với các giải pháp công nghệ xanh bền vững.

Tìm hiểu thêm về năng lượng sạch

Tags

LNG

năng lượng

Quizz Soha

Phú Mỹ 2.2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại