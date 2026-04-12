Công trình hơn 5.000 tỷ, lớn bậc nhất cả nước, là niềm tự hào do người Việt làm chủ từ thiết kế đến thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Dự án được khởi công tháng 3/2020 và thông xe vào cuối năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên trục đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ, kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, nối liền tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) - Đây là trục đường huyết mạch, có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực.

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61 km, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 m về phía thượng lưu. Cầu Mỹ Thuận 2 là công trình có quy mô lớn, chiều cao trụ tháp tính từ đỉnh bệ đến đỉnh trụ là 119,5 m, kết cấu dầm thi công ở vị trí cao hơn mặt sông khoảng 38 m với khẩu độ nhịp chính 350 m - đây là một trong các cầu dây văng lớn nhất ở Việt Nam.

Công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp do các cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam quản lý, thiết kế, giám sát và thi công. Đây cũng được xem là lần Việt Nam thực sự làm chủ công nghệ và có được những nguồn lực tốt nhất. Các nhà thầu xây dựng có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình lớn như: Cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng), cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh - Hải Phòng) tham gia thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, đặc biệt là khi thi công những hạng mục trên cao như trụ tháp, dầm dây văng…

Với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, để đảm bảo cho chất lượng và thời gian, các công nhân, kỹ sư của công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đã được huy động thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả ngày Lễ, Tết.

Sau khi được đưa vào sử dụng, cầu Mỹ Thuận 2 đã giúp nối thông tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, giúp rút ngắn thời gian hành trình thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ từ khoảng 3,5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ.

Cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải, logistics trong khu vực. Đồng thời, giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận và Quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội khu vực Tây Nam bộ.