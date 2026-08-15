Công trình giao thông lớn nhất ở Huế 'uốn lượn' qua đầm phá, cửa biển

Khởi công từ tháng 3/2022, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, nhưng từng nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến nay, công trình sắp về đích sau hơn 4 năm thi công, tạo dấu ấn mới trong đầu tư hạ tầng giao thông của TP. Huế, đặc biệt là khu vực ven biển và đầm phá - nơi từng xảy ra tình trạng chia cắt, cách trở đò giang qua bao thế hệ.