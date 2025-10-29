Công trình đặc biệt của Việt Nam sử dụng hơn 70.000m3 bê tông và 12.000 tấn thép: Quanh năm "không ngủ"

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Cầu vượt ngã ba Huế là gì, khánh thành ngày nào ở đâu, và có tổng vốn đầu tư khoảng bao nhiêu tỷ đồng?

A Cầu vượt 4 tầng dài nhất Quảng Nam, khánh thành 15/1 tại Huế, vốn 2.500 tỷ đồng B Cầu vượt 2 tầng nhỏ nhất Đà Nẵng, khánh thành 29/3 tại Huế, vốn 1.500 tỷ đồng C Cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam, khánh thành 29/3 tại Đà Nẵng, vốn hơn 2.000 tỷ đồng D Cầu vượt 3 tầng ngắn nhất QL1A, khánh thành 29/3 tại Quảng Nam, vốn 1.800 tỷ đồng