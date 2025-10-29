Công trình đặc biệt của Việt Nam sử dụng hơn 70.000m3 bê tông và 12.000 tấn thép: Quanh năm "không ngủ"

Đáp án đúng là: C. Cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam, khánh thành 29/3 tại Đà Nẵng, vốn hơn 2.000 tỷ đồng
Giải thích: Cầu vượt ngã ba Huế là cầu vượt 3 tầng quy mô lớn nhất Việt Nam, khánh thành ngày 29/3 tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Công trình nằm ở nút giao thông trọng điểm trên QL1A, trước là ngã ba nối Huế-Quảng Nam-trung tâm Đà Nẵng, đảm bảo lưu thông liên tục và được gọi là “Cây cầu không ngủ” do lưu lượng xe không ngớt suốt ngày.
Đáp án đúng là: A. Thiết kế 3 tầng với vòng xuyến và dây văng, một trụ tháp tự thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam
Giải thích: Cầu vượt ngã ba Huế có thiết kế 3 tầng đặc biệt: tầng mặt đất, tầng 2 vòng xuyến, tầng 3 dây văng bê tông cốt thép một trụ tháp tự thiết kế và thi công bởi kỹ sư Việt Nam. Điểm này giúp giảm tải giao thông QL1A qua Đà Nẵng, với lưu lượng liên tục như “Cây cầu không ngủ”, đòi hỏi công nghệ phân tích kết cấu hiện đại để tối ưu hóa.
Đáp án đúng là: C. Phần mềm mạnh phân tích tĩnh, động và theo lý thuyết biến dạng
Giải thích: Công trình áp dụng công nghệ hiện đại với phần mềm mạnh để tính toán phân tích kết cấu phức tạp, bao gồm tĩnh, động và theo lý thuyết biến dạng. Điều này hỗ trợ thiết kế 3 tầng một trụ tháp, dẫn đến các sáng kiến kỹ thuật cải tiến của kỹ sư Việt Nam nhằm tối ưu kết cấu, thi công, tiết kiệm kinh phí và đẩy nhanh tiến độ 18 tháng kỷ lục.
Đáp án đúng là: B. Cải tiến kỹ thuật tối ưu kết cấu, thi công, tiết kiệm kinh phí và nhanh tiến độ
Giải thích: Các kỹ sư thiết kế đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa kết cấu và biện pháp thi công, tiết kiệm kinh phí, đẩy nhanh tiến độ 18 tháng. Những sáng kiến này, dựa trên phần mềm phân tích hiện đại, đã đào tạo đội ngũ làm chủ công nghệ dây văng, góp phần hoàn thành khối lượng lớn: dài 1.708m, 50 nhịp dầm BTCT, 57 mố trụ.
Đáp án đúng là: D. 18 tháng, 50 nhịp dầm BTCT, 57 mố trụ, 70.000 m³ bê tông, 12.000 tấn thép
Giải thích: Tiến độ thi công đạt kỷ lục chỉ 18 tháng với khối lượng lớn: tổng chiều dài 1.708m, 50 nhịp dầm bê tông cốt thép, 57 mố trụ, 491 cọc khoan nhồi, 70.000 m³ bê tông và 12.000 tấn thép. Thành công này từ sáng kiến kỹ sư và công nghệ phân tích, đào tạo đội ngũ làm chủ thiết kế dây văng, biến cầu thành biểu tượng giao thông Đà Nẵng nối QL1A hiệu quả.