Công tố Pháp rà soát hồ sơ Epstein, mở điều tra nhà ngoại giao liên quan

Văn phòng công tố Paris thông báo đã chỉ định các thẩm phán chuyên trách để phân tích hồ sơ liên quan tới vị "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein, nhằm xác định khả năng tồn tại các hành vi vi phạm pháp luật của công dân Pháp, “đặc biệt mang tính chất tình dục hoặc tài chính”.

Khối tài liệu gần 3 triệu trang do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng trước đã gây chấn động toàn cầu, khi phơi bày mạng lưới quan hệ rộng lớn giữa Epstein với nhiều nhân vật giàu có và có ảnh hưởng.

Tài liệu nằm trong đợt công bố hồ sơ Jeffrey Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ chụp ngày 10/2/2026 cho thấy ảnh của Epstein trong một báo cáo phạm nhân của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ. (Ảnh: AP/Jon Elswick)

Theo công tố Paris, giới chức đang rà soát các tài liệu mới để quyết định liệu có đủ căn cứ để mở các cuộc điều tra dựa trên “những yếu tố có thể cấu thành hành vi phạm tội thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Pháp” hay không. Song song với quá trình rà soát tổng thể, cơ quan này xác nhận đã tiếp nhận 3 đơn khiếu nại mới liên quan trực tiếp tới hồ sơ Epstein.

Một đơn khiếu nại do Bộ Ngoại giao Pháp đệ trình đã dẫn tới việc mở điều tra đối với nhà ngoại giao Fabrice Aidan. Tên ông Aidan xuất hiện hơn 200 lần trong các tài liệu. Công tố viên nhấn mạnh việc xuất hiện trong hồ sơ không đồng nghĩa với hành vi sai phạm và nội dung đơn khiếu nại chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Luật sư của ông Aidan cho biết thân chủ “bác bỏ toàn bộ cáo buộc” và “hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với cơ quan tư pháp”.

Đơn khiếu nại thứ hai do một phụ nữ Thụy Điển đệ trình nhằm vào Daniel Siad, người cũng được nhắc tới trong hồ sơ Epstein. Theo công tố, người phụ nữ cáo buộc ông Siad thực hiện “hành vi tình dục" mà bà mô tả là "hiếp dâm”, được cho là xảy ra tại Pháp năm 1990.

Trả lời kênh truyền hình France 2, ông Siad nói ông đã bị Epstein lợi dụng lòng tin và khẳng định thời điểm đó không nhận thức được mức độ nguy hiểm của người này.

Đơn khiếu nại thứ ba liên quan tới nhạc trưởng Pháp Frédéric Chaslin, xoay quanh cáo buộc quấy rối tình dục năm 2016. Công tố viên không công bố danh tính người nộp đơn và cho biết vụ việc vẫn đang được xem xét. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Chaslin nói ông được giới thiệu với Epstein qua một người quen chung, các tiếp xúc giữa hai bên “ngắn ngủi và vô hại”, chủ yếu liên quan tới hy vọng tìm tài trợ cho các dự án âm nhạc. Ông cho biết không tìm hiểu sâu quá khứ của Epstein khi người này hoạt động trong giới tinh hoa trí thức tại New York.

Cho tới nay, vụ bê bối Epstein chưa gây chấn động chính trường Pháp ở mức độ như tại một số nước châu Âu khác, nơi các quan chức cấp cao và thành viên hoàng gia bị phát hiện có liên hệ với Epstein. Tuy nhiên, hồ sơ này đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang.

Tuần trước, ông Lang từ chức Chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập tại Paris sau khi nhà chức trách thông báo đang điều tra các thông tin cho rằng ông và gia đình có liên hệ tài chính với Epstein. Trả lời báo La Tribune Dimanche , ông Lang nói ông “nhẹ nhõm” khi vụ việc được xử lý theo con đường tư pháp thay vì “công lý truyền thông”, đồng thời khẳng định mình vô tội.

Văn phòng công tố Paris cũng cho biết sẽ xem xét lại cuộc điều tra liên quan tới Jean-Luc Brunel - người mẫu kiêm cộng sự thân cận của Epstein - qua đời trong trại giam tại Paris tháng 2/2022. Trước đó, các điều tra viên đã ghi lời khai của 10 phụ nữ tố cáo Brunel, có những người nói họ bị ép uống rượu và bị tấn công tình dục, một số nạn nhân còn ở tuổi vị thành niên vào thời điểm xảy ra sự việc.

Nhà tù Prison de la Santé ở Paris, nơi Jean-Luc Brunel từng bị giam giữ. (Ảnh: Christophe Petit Tesson/EPA/Shutterstock)

Cuộc điều tra khép lại năm 2023 sau khi Brunel được phát hiện tử vong trong phòng giam. Trước khi qua đời, ông bị truy tố với các cáo buộc hiếp dâm, hiếp dâm trẻ vị thành niên và quấy rối tình dục.