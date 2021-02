Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang được nâng lên mức cao nhất

Tại cuộc họp ngày 28/2, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến biên giới.

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh hiện chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19. Toàn tỉnh hiện có 83 trường hợp cách ly y tế tập trung và 163 trường hợp cách ly y tế tại nhà hoặc nơi cư trú, tất cả sức khỏe đều bình thường.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã biên giới của tỉnh An Giang đưa vào cách ly tập trung 4.677 người (trong đó có 4.594 người hoàn thành thời gian cách ly). Hiện nay, tỉnh An Giang đang duy trì 177 tổ, chốt cố định và 10 tổ kiểm soát lưu động để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch Covid -19.

An Giang họp khẩn bàn phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi tỉnh Đồng Tháp – địa phương giáp ranh với tỉnh An Giang phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép mắc Covid-19, các sở ngành địa phương của tỉnh An Giang đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Trong đó thực hiện xét nghiệm Covid-19 lần thứ 3 vào ngày cách ly y tế tập trung thứ 21, thay vì chỉ thực hiện xét nghiệm 2 lần như trước đây; Xử lý nghiêm các trường hợp người dân không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là xử phạt các trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường, đến các địa điểm công cộng,… nhằm răn đe, tạo ý thức tự giác trong cộng đồng xã hội.

Tại khu vực biên giới, các lực lượng Biên phòng, Quân đội, Công an cũng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát suốt ngày đêm để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vượt biên trái phép xảy ra.

Kiểm soát chặt đường mòn lối mở.



Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết thêm: “Trong tình hình hiện nay, phải quan tâm đến lực lượng phòng chống dịch trên tuyến biên giới, tranh thủ thăm và động viên anh em làm công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo của các địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng chống dịch trên tuyến, tăng cường nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để tham mưu cho Ban thường trực phòng chống dịch của tỉnh để ứng phó trong giai đoạn tới. Các địa phương luôn trong luôn sẵn sàng trong tình huống, hoàn cảnh khó khăn nhất nếu dịch bệnh xảy ra".

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang cho rằng, do điều kiện địa hình của địa phương có đường biên giới dài, phức tạp nên việc phòng chống dịch cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân.

UBND tỉnh đã thống nhất nâng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất.

Đặc biệt, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, để mỗi người dân trở thành một "chiến sĩ" trên "mặt trận" phòng chống dịch.

Yêu cầu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24h, nhất là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngoài các trạm, chốt hiện có, tỉnh An Giang thành lập thêm một số tổ kiểm soát dịch bệnh lưu động, gồm đầy đủ các lực lượng, tiến hành tuần tra, kiểm soát đều khắp các địa bàn, kịp thời, phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp lơ là các quy định trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm, tỉnh đặt việc phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm tắc "5K", những ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm: "Tỉnh đang nhanh chóng lập đội phòng chống dịch bệnh lưu động, tiếp tục chốt chặn các đường mòn, lối mở, nơi nào để xảy ra ca xâm nhập trái phép.

Để dịch lây lan thì người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm, các chủ tịch thành phố, thị xã, huyện biên giới giao nhiệm vụ cho các chủ tịch thị trấn, xã; các chủ tịch xã, thị trấn giao nhiệm vụ cho xóm, ấp…để các trưởng ấp đi tuyên truyền trong nhân dân, 100% người đều tham gia phòng chống dịch hết".

Đối với các hoạt động tôn giáo, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ, bệnh viện,…đảm bảo tốt việc giãn cách, thực hiện đúng các giải pháp 5K. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch… Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang có các giải pháp đảm bảo an toàn cho các em học sinh nhất là ở bậc học mầm non và tiểu học, để hoạt động dạy và học diễn ra một cách bình thường./.